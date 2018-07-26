В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

|26 июля 2018
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В Славянске 19 июля подписали меморандум о сотрудничестве городской власти и промышленности. Его конечной целью является создание индустриального парка на территории бывшего Химпрома.
Главной задачей, указанной в документе, значится возрождение именно химического производства, прежде всего - соды.
Городской голова Вадим Лях отметил, что на сегодняшний день практического применения меморандуму он не видит. Но двигаться в данном направлении все же необходимо.
- Пока не решены все земельные вопросы на территории Химпрома, ни о каком парке речь не пойдет. Однако, под лежачий камень вода не течет. И возможно, когда земельные проблемы останутся позади, меморандум сыграет свою роль, - сказал градоначальник, подписывая документ.
На данный момент, как выразился заместитель городского головы Андрей Рубан, территория будущего индустриального парка напоминает «лоскутное одеяло». Из 67 га, на которых располагался Химпром, около 35 га принадлежит государству. Остальная земля разделена между Славянском и Райгородком. Но и это еще не все. В этой зоне находятся несколько предприятий, имеющих капитальные строения. Они отданы им в долгосрочную аренду. Но землю под сооружениями по закону забрать нельзя.
- Несмотря на вроде бы громадную территорию, единого массива для строительства индустриального парка там нет. Тем не менее, логично оборудовать его именно в этой зоне, поскольку на Химпроме имелись все необходимые коммуникации, - заметил Андрей Рубан.
Напомним, что специалисты Харьковского государственного научно-исследовательского проектного института основной химии «НИОХИМ», составили проект возрождения содового производства в Славянске. По их расчетам, это даст городу минимум 1,5 тыс. рабочих мест. Однако, местные содовики уверены, что речь пойдет о 5000 рабочих мест, поскольку производство каустической соды невозможно без сопутствующих предприятий.
Отметим также, что сегодня предприятия по выпуску каустической соды в Украине нет. После оккупации Крыма закупать этот продукт приходится за рубежом.
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В Славянске 19 июля подписали меморандум о сотрудничестве городской власти и промышленности. Его конечной целью является создание индустриального парка на территории бывшего Химпрома.