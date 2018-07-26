На Старогородском кладбище начала работать техника

|26 июля 2018
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Несколько дней назад на старом городском кладбище стартовала очередная фаза очистки территории от мусора и зеленой поросли. На этот раз работы выполнялись с применением спецтехники.
Управление ЖКХ выделило для расчистки кладбища грейдер. Вместе с коммунальниками работали и волонтеры-общественники. Как рассказал руководитель поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков, за один день, 17 июля, удалось очистить несколько довольно больших участков. Правда, поработать пришлось с утра и до заката.
Самый большой сектор расчистили со стороны детской больницы. Здесь было меньше всего сохранившихся захоронений, и это давало грейдеру больше маневра. Кроме того, сборная бригада убрала участок вокруг места захоронения семьи Шнурковых и вокруг часовни Залесских. Перед началом работ приглашенный из Краматорска священник отслужил в часовне поминальную литургию. Этот факт невольно рождает мысль: один Бог знает, как давно в этом культовом сооружении звучала молитва за усопших.
По словам Алексея Юкова, сохранившихся могил на кладбище очень мало. В основном от них остались лишь обломки кирпичей, расколотых проросшими сквозь захоронения деревьями и кустарниками. Попадаются и ямы, свидетельствующие о визитах сюда "черных археологов". Встречаются, впрочем, и относительно свежие могилы. Их трогать не стали, просто отметили демаркационной лентой.
В процессе работы несколько раз обнаруживались фрагменты человеческих останков. Найденные кости поисковики собирали в отдельный контейнер. После проведения соответствующих церковных обрядов их перезахоронят на этом же кладбище. Место для перезахоронения пока не определено.
Но больше всего на территории бытового мусора - местами его слой достигает 30-40 см. Среди отходов очень много шприцев, причем часть из них явно оставили недавно. Это неудивительно, ведь после первичной очистки прошло достаточно времени, чтобы территория снова покрылась зеленой массой. Очевидно, что бывшие "завсегдатаи" тоже оценили этот факт.
Если говорить о качестве проводимой очистки, то полноценной ее назвать нельзя. Там, где получилось, пни удаляли с корневой системой, но большинство корней остались в земле. И вполне вероятно, что вскоре на этом месте снова появится молодая поросль, так что надежней было бы использовать для уничтожения нежелательной зелени гербициды. Хотя их применение в городской черте регламентировано нормативными актами и требует дополнительных согласований. Этот вопрос общественники хотят поднять на следующей встрече с городским руководством.
Отметим также, что механическая расчистка пока приостановилась из-за поломки техники. После проведения ремонта, как обещает руководство УЖКХ, работы на территории кладбища продолжатся.
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Несколько дней назад на старом городском кладбище стартовала очередная фаза очистки территории от мусора и зеленой поросли. На этот раз работы выполнялись с применением спецтехники.