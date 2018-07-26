Хлор есть, но вода все равно по графику

Ситуацию с поставками жидкого хлора в Украине называют «достаточной для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения». Такую оценку на своей странице в соцсети «Фейсбук» дает ассоциация «Укрводоканалэкология». По сведениям чиновников, водоканалы страны «работают в штатном режиме без ограничения подачи воды».

Однако на Славянск эта норма явно не распространяется. В самых густонаселенных районах города сохраняется подача воды по графику, введенная на заседании комиссии по ЧС 16 июля.

По словам руководителя «Славгорводоканала» Андрея Кийко (на фото), поставок жидкого хлора в город пока нет. Поэтому о снятии ограничений речь не идет.

Напомним, что на прошлой неделе предприятие-монополист «ДнепрАзот», принадлежащее олигарху Игорю Коломойскому, объявило об остановке работы в связи с увеличившейся ценой на газ. Было сказано, что «ДнепрАзот» не будет поставлять жидкий хлор на украинские водоканалы, потому что это экономически не выгодно. После этого деятельностью предприятия заинтересовалась СБУ.

Служба безопасности 19 июля начала проверку действий должностных лиц «ДнепрАзота», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора в стране. Как говорится в официальном сообщении, «с 15 июня администрацией «ДнепрАзота» в нарушение договорных обязательств и без заблаговременного предупреждения приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений или распространения эпидемий».

По результатам проверки обещают принять решение о квалификации по Уголовному кодексу действий лиц, причастных «к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации».

Буквально на следующий день после начала проверки предприятие-монополист заявило о возобновлении работы. Однако при этом цена на хлор увеличилась почти в 5 раз – с 11 тысяч грн за тонну до 47 тыс. 250 грн с НДС.

По мнению Андрея Кийко, это может вызвать новую остановку завода. В том случае, если государство захочет разобраться в законности повышения. Тем более, что СБУ уже проверяет, что именно вызвало такое резкое подорожание.

В связи со сложившимися обстоятельствами об увеличении тарифов на воду в Славянске речь пока не идет. Но вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий предполагает, что из-за увеличения стоимости хлора тариф на воду для украинцев вырастет на 2-3%.

Она также отметила, что теперь в Украине серьезно задумались над тем, чтобы «ДнепрАзот» не оставался в дальнейшем монополистом.

- Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, заключать контракты для предотвращения таких последствий в будущем, - говорит чиновница.

По ее словам, эта ситуация оживила дискуссию по поводу альтернативных способов очистки воды и предложила каждому региону подходить к этому вопросу по-особому.

В Славянске, как рассказал Андрей Кийко, возобновление поставок станет лишь временной мерой. Город все равно планирует купить установку «Пламя» для производства гипохлорида натрия, который также способен очищать воду.

- Предоплата составляет порядка 10 тыс. долларов. Вся стоимость колеблется в размере 500 тыс. грн. Как только город выделит деньги, мы внесем предоплату и будем ждать нашу установку, - сказал директор водоканала.

Однако на вопрос о том, когда именно в мкр-нах Артема, Лесной, Железнодорожный и Мирный уберут ограничения на подачу воды, остался без ответа.