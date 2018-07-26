Хлор есть, но вода все равно по графику

|26 июля 2018
|Просмотров: 66
|
Ситуацию с поставками жидкого хлора в Украине называют «достаточной для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения». Такую оценку на своей странице в соцсети «Фейсбук» дает ассоциация «Укрводоканалэкология». По сведениям чиновников, водоканалы страны «работают в штатном режиме без ограничения подачи воды».
Однако на Славянск эта норма явно не распространяется. В самых густонаселенных районах города сохраняется подача воды по графику, введенная на заседании комиссии по ЧС 16 июля.
По словам руководителя «Славгорводоканала» Андрея Кийко (на фото), поставок жидкого хлора в город пока нет. Поэтому о снятии ограничений речь не идет.
Напомним, что на прошлой неделе предприятие-монополист «ДнепрАзот», принадлежащее олигарху Игорю Коломойскому, объявило об остановке работы в связи с увеличившейся ценой на газ. Было сказано, что «ДнепрАзот» не будет поставлять жидкий хлор на украинские водоканалы, потому что это экономически не выгодно. После этого деятельностью предприятия заинтересовалась СБУ.
Служба безопасности 19 июля начала проверку действий должностных лиц «ДнепрАзота», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора в стране. Как говорится в официальном сообщении, «с 15 июня администрацией «ДнепрАзота» в нарушение договорных обязательств и без заблаговременного предупреждения приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений или распространения эпидемий».
По результатам проверки обещают принять решение о квалификации по Уголовному кодексу действий лиц, причастных «к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации».
Буквально на следующий день после начала проверки предприятие-монополист заявило о возобновлении работы. Однако при этом цена на хлор увеличилась почти в 5 раз – с 11 тысяч грн за тонну до 47 тыс. 250 грн с НДС.
По мнению Андрея Кийко, это может вызвать новую остановку завода. В том случае, если государство захочет разобраться в законности повышения. Тем более, что СБУ уже проверяет, что именно вызвало такое резкое подорожание.
В связи со сложившимися обстоятельствами об увеличении тарифов на воду в Славянске речь пока не идет. Но вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий предполагает, что из-за увеличения стоимости хлора тариф на воду для украинцев вырастет на 2-3%.
Она также отметила, что теперь в Украине серьезно задумались над тем, чтобы «ДнепрАзот» не оставался в дальнейшем монополистом.
- Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, заключать контракты для предотвращения таких последствий в будущем, - говорит чиновница.
По ее словам, эта ситуация оживила дискуссию по поводу альтернативных способов очистки воды и предложила каждому региону подходить к этому вопросу по-особому.
В Славянске, как рассказал Андрей Кийко, возобновление поставок станет лишь временной мерой. Город все равно планирует купить установку «Пламя» для производства гипохлорида натрия, который также способен очищать воду.
- Предоплата составляет порядка 10 тыс. долларов. Вся стоимость колеблется в размере 500 тыс. грн. Как только город выделит деньги, мы внесем предоплату и будем ждать нашу установку, - сказал директор водоканала.
Однако на вопрос о том, когда именно в мкр-нах Артема, Лесной, Железнодорожный и Мирный уберут ограничения на подачу воды, остался без ответа.
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Основные преимущества электрических цепных пил
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
— 26 июля 2018 —
Несколько дней назад на старом городском кладбище стартовала очередная фаза очистки территории от мусора и зеленой поросли. На этот раз работы выполнялись с применением спецтехники.
— 26 июля 2018 —
В Славянске 19 июля подписали меморандум о сотрудничестве городской власти и промышленности. Его конечной целью является создание индустриального парка на территории бывшего Химпрома.
— 26 июля 2018 —
Тема преобразования посадки в мкр-не Лесной в благоустроенную зеленую зону получила в последние дни широкий резонанс. С чем это связано и что все-таки планируется здесь создать, разбирались журналисты "ТВ плюс".
— 25 июля 2018 —
Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.
Приветствую, гость! Вход
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Основные преимущества электрических цепных пил
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Хлор есть, но вода все равно по графику»
Ситуацию с поставками жидкого хлора в Украине называют «достаточной для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения». Такую оценку на своей странице в соцсети «Фейсбук» дает ассоциация «Укрводоканалэкология». По сведениям чиновников, водоканалы страны «работают в штатном режиме без ограничения подачи воды».