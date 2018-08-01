Реконструкция пляжа на озере Вейсово началась с конфликта с отдыхающими

Конец минувшей недели ознаменовался новым скандалом. На этот раз конфликт возник между подрядной организацией, нанятой для реконструкции пляжной зоны, и приехавшими на отдых людьми, которые заблокировали строителям возможность выполнять работы.

Туристический бойкот

Первый конфликт возник к вечеру 27 июля, когда на территории побережья началась установка вагончиков, выгрузка оборудования, инструмента и строительных материалов. Увидев приготовления, отдыхающие окружили приехавшую бригаду и категорично заявили, что работать им не дадут.

Скопление людей сразу начало порождать всевозможные версии происходящего. Доминировало мнение о том, что пляж собираются передать в частные руки и сделать платным. В считанные часы информация о конфликте стала достоянием интернет-общественности и распространилась по городу. В этот же день на официальном сайте Славянского горсовета появилась информация о том, что доступ на реконструированный пляж будет абсолютно бесплатным.

Утром следующего дня стало известно, что на проблемный участок собирается приехать городской голова Вадим Лях. К 11:00 здесь собралась местная пресса, что не осталось без внимания отдыхающих людей. Обступив журналистов, они снова начали выражать недовольство тем, что их хотят лишить летнего отдыха. Уместно добавить, что многие из них приехали на Вейсово издалека – как с подконтрольной Украине территории, так и с оккупированной. Особенно эмоционально вели себя почему-то именно последние. В их трактовке действия «властей» отождествлялись с геноцидом. Прозвучало в этот день и несколько новых версий о принадлежности прибрежной зоны Вейсового. К примеру, представившиеся жительницами Донецка женщины настаивали, что этот участок ранее принадлежал церкви и должен быть передан ей в управление. В основном же люди жаловались на то, что реконструкцию затеяли в самый разгар купального сезона, когда на озеро съехались максимум отдыхающих.

Для объективности следует сказать, что звучали в общем хоре и голоса в поддержку реконструкции, ведь после периода неудобств на берегу должна появиться комфортная зона рекреации. Считающие так люди, преимущественно, были местными жителями.

Заочное разъяснение

Примерно через полчаса, когда страсти начали постепенно утихать, а мэр так и не появился, поступило предложение составить к нему коллективное письменное обращение с просьбой перенести сроки строительства на осень. Мгновенно образовалась очередь, достаточно быстро заполнившая несколько подписных листов.

Забегая наперед отметим, что на встречу с отдыхающими руководство города в этот день так и не приехало, а обсуждение возникшей ситуации в социальных сетях и под пляжными зонтиками выявило «точку отчета» конфликта, а именно отсутствие предварительной информационной кампании о будущей реконструкции и альтернативы этому озеру для «дикого» грязелечения. Звучало, в частности, предложение отсыпать песком противоположный берег озера, где люди тоже купаются, хотя и в меньшем количестве – из-за необустроенного побережья. Переориентироваться на «плиты» и «Горячку», как можно понять, люди не согласны.

В начале текущей недели Вадим Лях с группой чиновников все же посетил пляжную зону и пообщался с людьми. Результатом стало обещание, что к воде отдыхающих пускать все же будут, сделав для них временную пляжную зону. Редакция «ТВ плюс» продолжает следить за развитием ситуации.

наша справка

Напомним, что проект создания на берегу Вейсового рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер» финансируется из Государственного фонда регионального развития. Общая стоимость проекта составляет 17, 8 млн грн, 1,8 млн из которых должен внести город. Согласно заключенному с подрядчиком договору, работы должны были начаться 23 июля. Крайняя дата завершения строительства – 15 декабря сего года.