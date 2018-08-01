«Работать, а не устраивать шоу»: еженедельные аппаратные совещания вновь отменяются

Мэр Славянска решил вновь изменить формат проведения аппаратных совещаний. Теперь они будут проходить один раз в месяц. В остальное время мэр ограничится еженедельными встречами с руководителями структурных подразделений исполкома и коммунальных предприятий, которые будут проходить по его приглашению и только в присутствии представителей средств массовой информации.

Свое решение Вадим Лях прокомментировал на традиционной пресс-конференции во вторник, 31 августа. Он объяснил его тем, что в последнее время совещания трансформировались в некую общедоступную трибуну, на которой задают тон активисты, и решать рабочие вопросы в таких условиях становится невозможно. При этом, как правило, озвучиваются проблемы, которые не стоят на повестке дня настолько остро, чтобы их нельзя было решить в другой обстановке, к примеру, на личном приеме у мэра или руководителя коммунального предприятия. По мнению Вадима Ляха, это говорит о том, что для общественников важен, прежде всего, пиар. А поскольку не за горами выборы, желающих использовать аппаратные совещания в качестве площадки для саморекламы будет становиться все больше и больше, убежден градоначальник. «Хотелось бы все-таки работать, а не устраивать телевизионные шоу», - заключил он.

Напомним, что в начале года «переформатирование» аппаратных совещаний уже имело место. Городской голова заменил их рабочими встречами после того, как представитель ОО «Славянская сечь» Василий Хоменко принес на одно из заседаний банку с надписью «Ртуть», после чего всех присутствующих эвакуировали из здания исполкома.