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Фотофакт

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Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно

Павел Коротенко
1 августа 2018 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В текущем выпуске газеты мы продолжаем рассказывать о проекте реконструкции зеленой зоны мкр-на Лесной. За минувшую неделю ситуация обросла новыми подробностями.

Электронная анкета

Напомним, что встречи с жителями Лесного работники органов местного самоуправления проводили трижды: два раза обсуждение инициировали депутаты фракции "Самопоміч", один раз с людьми встречался мэр и группа депутатов, представляющих в городском совете фракцию большинства. Для сбора мнений и предложений, славянцам предложили поучаствовать в электронном анкетировании на сайте горсовета. Голосование продолжалось по 27 июля и уже в понедельник официальный интернет-ресурс разместил его результаты.

В общей сложности анкету заполнили 576 человек, причем наибольшую активность проявили горожане возрастом 25 -36 лет. Рейтинг объектов, за которые подписались больше всего людей, возглавляет велосипедная дорожка (372 голоса). Дальше идет детская игровая площадка с 342-мя голосами и веревочный парк, за которые проголосовали 329 участников. Среди нежелательных, с точки зрения горожан, объектов "лидирует" культовое сооружение (466 голосов), а также временные сооружения для ведения предпринимательской деятельности и кафе, против строительства которых проголосовали 286 и 261 человек соответственно. По поводу туалета мнения разделились так: треть граждан считает, что нужно использовать передвижные биокабинки, две трети - за стационарное капитальное сооружение.

Поправка на бумажный носитель

Отсутствие ясности в теме порождает то, что параллельно с электронным голосованием людям предлагали поставить подпись под бумажной анкетой. Представители "Самопомощи", например, собрали за 3 дня 640 подписей под обращением жителей к городскому голове, с перечнем пожеланий и противопоказаний. Обращения передали мэру в прошлый четверг, однако и в начале текущей недели было не понятно - каким образом эти подписи будут интегрироваться с результатами электронного голосования. Более того, на вопрос журналистов «ТВ плюс» по этой теме, Вадим Лях косвенно подтвердил, что подписи на бумажных анкетах собираются и другими инициативными группами.

В конечном итоге, сказал мэр, решение о разработке детального плана будут принимать депутаты горсовета, учитывая при этом все поступившие на рассмотрение версии голосования – электронную и бумажные.

Тему возможного строительства в будущем парке культового сооружения Вадим Лях назвал преждевременной и высказал мнение, что она муссируется в информационном пространстве исключительно с целью информационных манипуляций.

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Комментарии к статье «Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно»

В текущем выпуске газеты мы продолжаем рассказывать о проекте реконструкции зеленой зоны мкр-на Лесной. За минувшую неделю ситуация обросла новыми подробностями.

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