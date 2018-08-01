Война с амброзией

|1 августа 2018
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Городской голова Вадим Лях поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства усилить борьбу с амброзией.
Мэра не устраивает, что коммунальники убирают сорную траву только на видных местах - вдоль дорог и со стороны подъездов многоэтажек, в то время как с тыльной стороны и торцов домов остаются заросли. Причем, по его словам, такая ситуация наблюдается во всех районах города. Отчет о количестве охваченных покосом территорий градоначальник поручил озвучить на следующем совещании.
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— 1 августа 2018 —
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• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
• Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно
• На улице Свободы может появиться уличный спорткомплекс
• «Работать, а не устраивать шоу»: еженедельные аппаратные совещания вновь отменяются
• Реконструкция пляжа на озере Вейсово началась с конфликта с отдыхающими
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Актуальные тенденции рынка современной бытовой техники
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Основные преимущества электрических цепных пил
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
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Комментарии к статье «Война с амброзией»
Городской голова Вадим Лях поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства усилить борьбу с амброзией.