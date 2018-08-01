Война с амброзией

Мэра не устраивает, что коммунальники убирают сорную траву только на видных местах - вдоль дорог и со стороны подъездов многоэтажек, в то время как с тыльной стороны и торцов домов остаются заросли. Причем, по его словам, такая ситуация наблюдается во всех районах города. Отчет о количестве охваченных покосом территорий градоначальник поручил озвучить на следующем совещании.