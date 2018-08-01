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Фотофакт

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Шелковичная: трудности перехода

Антон Скворцов
1 августа 2018 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По мнению мэра, в этом месте должен быть пешеходный переход.

Вадим Лях поручил КП «Водопонижение» совместно с полицией решить вопрос с пешеходным переходом ул. Шелковичной в районе дома №2.

На этом участке из-за оживленного автомобильного движения, в том числе кругового, пересечь проезжую часть весьма проблематично. «Люди стоят, перехода нет. В неположенном месте переходят. Ни водители не знают, как себя вести, ни пешеходы», - констатировал мэр.

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Комментарии к статье «Шелковичная: трудности перехода»

Вадим Лях поручил КП «Водопонижение» совместно с полицией решить вопрос с пешеходным переходом ул. Шелковичной в районе дома №2.

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