Шелковичная: трудности перехода

На этом участке из-за оживленного автомобильного движения, в том числе кругового, пересечь проезжую часть весьма проблематично. «Люди стоят, перехода нет. В неположенном месте переходят. Ни водители не знают, как себя вести, ни пешеходы», - констатировал мэр.