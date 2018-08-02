«Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды

|2 августа 2018
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Недавний кризис, разразившийся по причине остановки единственного в Украине производителя хлора – предприятия «ДнепрАзот» - и поставивший под угрозу водоснабжение всей Украины, заставил руководство Славянского горводоканала ускорить переход на альтернативный способ обеззараживания воды.
Чтобы избавиться от «хлорной» зависимости, предприятие намерено перевести технологические процессы очистки воды и стоков, применяемые на Маяцком водозаборе, фильтровальной станции и очистных сооружениях, на гипохлорит натрия.
И. о. генерального директора КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко поделился, что планы отказаться от хлора в пользу гипохлорита вынашивались уже давно. Как это часто бывает, главным препятствием для осуществления задуманного было отсутствие денег.
Однако недавние события заставили руководство водоканала мобилизовать все имеющиеся возможности и максимально форсировать перевод технологического процесса на гипохлорит натрия.
«Когда случилась эта ситуация, мы решили - чем бы ни закончилась история с хлором, однозначно будем переходить на гипохлорит», - рассказал Андрей Кийко.
Определенная работа в этом направлении уже сделана, а именно: на фильтровальной станции и очистных сооружениях смонтировано оборудование, позволяющее уже сейчас использовать гипохлорит вместо хлора. Такую же систему осталось установить на Маяцком водозаборе.
«ДнепрАзот» возобновил производство хлора, однако вместе с этим повысил расценки на свою продукцию втрое. Таким образом, если раньше водоканал тратил на покупку хлора порядка 50 тысяч гривен в месяц, то теперь эта сумма выросла до 150 тысяч. Непредвиденные расходы предприятию покрывать нечем - действующими тарифами они не предусмотрены.
Впрочем, гипохлорит – удовольствие не из дешевых, и его покупка в требуемых объемах обошлась бы еще дороже, чем хлор. Однако водоканал намерен не покупать гипохлорит, а делать его самостоятельно, приобретя установку для производства реагента. Ее стоимость – 540 тысяч гривен. Купить оборудование водоканал намерен в рассрочку, за счет собственных средств. Ожидается, что собственное производство гипохлорита обойдется в 35 тысяч гривен в месяц - еще дешевле, чем до этого хлор.
Производитель обещает изготовить установку в течение двух месяцев. Некоторое время уйдет на доставку, монтаж и наладку. Заказать оборудование водоканал намерен в сентябре, и, при благоприятном стечении обстоятельств, уже к зиме изменить процесс очистки воды и стоков.
Стоит отметить, что производством гипохлорита занимается не одно предприятие в стране, поэтому в случае возникновения неполадок с собственным производством его можно будет без проблем купить. Так что, надо полагать, угрозы остановки водоснабжения из-за отсутствия хлора больше не возникнет.
Таким образом, увеличение стоимости хлора не отразится на цене воды, уверяет директор «Славгорводоканала». Тем не менее, на величину тарифа неизбежно будут влиять другие объективные причины, прежде всего рост стоимости покупной воды.
Так, по словам Андрея Кийко, КП «Компания «Вода Донбасса» уже заявила о намерении повысить с 1 января стоимость своей продукции на 56%. Вероятнее всего, НКРЭКУ несколько умерит аппетиты «Воды Донбасса», но, по всей видимости, подорожания избежать не удастся. Соответственно, поскольку покупная вода является основной составляющей расходов «Славгорводоканала», предприятию придется также прибегнуть к повышению тарифов. Впрочем, говорить о том, когда и насколько в Славянске будет дорожать вода, пока преждевременно.
Несмотря на то, что производство хлора в Украине возобновилось, «Славгорводоканал» не спешит возвращать прежний график подачи воды на Артема. Микрорайон по-прежнему получает ее только утром и вечером, днем жители вынуждены пользоваться запасами.
Андрей Кийко объяснил, что подача воды в полном объеме возобновится, как только предприятие получит первую партию хлора. Пока же водоканал располагает запасом, которого хватит до 15 августа.
Гипохлорит натрия - неорганическое соединение, в состав которого входит до 95% активного хлора. Данное вещество широко применяется для обеззараживания и очистки промышленных стоков и воды в системах коммунального водоснабжения. В отличие от хлора, не представляет угрозы для экологии, поскольку в окружающей среде быстро разлагается на воду, кислород и поваренную соль.
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Недавний кризис, разразившийся по причине остановки единственного в Украине производителя хлора – предприятия «ДнепрАзот» - и поставивший под угрозу водоснабжение всей Украины, заставил руководство Славянского горводоканала ускорить переход на альтернативный способ обеззараживания воды.