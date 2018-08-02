На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок

На фильтровальной станции в микрорайоне Артема началась замена кварцевого песка – элемента, использующегося на одном из этапов водоочистки. Ожидается, что после этого качество воды, подаваемой потребителям, заметно улучшится.

Кварцевый песок находится на дне резервуаров–фильтров. Вода, прошедшая первый этап очистки – коагуляцию – подается в них снизу по дренажным трубам. Песок задерживает грязь, и наверх вода выходит уже прозрачной.

Сейчас на станции работают два фильтра. Пока что песок заменят в одном, отремонтированном два года назад за счет финансовой помощи Программы развития ООН.

Для одного фильтра требуется 90 тонн песка. Материал «Славгорводоканал» приобрел за счет собственных средств, его покупка обошлась примерно в 120 тысяч гривен.

Стоит отметить, что замена песка выполняется впервые за все годы работы станции. Кроме того, в фильтр засыпан новый щебень, который выполняет роль нижнего слоя и служит первичным фильтрующим элементом.