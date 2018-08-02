На Сользовадской скоро появится новый арт-объект

|2 августа 2018
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Газета "ТВ плюс" уже рассказывала читателям о проекте по созданию в Славянске трех муралов, реализуемом на базе ПИ "Теплица" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас подходит к концу работа над вторым объектом, расположенном на подъезде к Славянскому курорту.
Дорога на Славкурорт постепенно становится настоящим туристическим маршрутом - скоро по ходу движения "двойки" появится новый арт-объект. Первый мурал, напомним, появился на пересечении улиц Шевченко и Банковской (тогда еще Юн. Коммунаров) весной 2015 года, в рамках проекта "Арт-мобилизация". Второе настенное изображение нарисовал уже в этом году на торце школы-интерната для слепых и слабовидящих детей харьковчанин Александр Бритцев. Теперь этот художественный ряд дополнит еще один объект - мурал на фасаде трансформаторной подстанции СТрУ возле остановки "Сользавод".
Его автор - художник и архитектор Илья Кудиненко, работавший в разных городах Украины и зарубежья. На улице Сользаводской он работает над арт-объектом, посвященном славянской соли, кристаллы которой олицетворяют 13 зеркальных кубов. По мнению художника, новый мурал не только эстетически украсит местный ландшафт, но и усилит лечебные свойства соленых озер, на которые люди съезжаются отовсюду. Ведь качественный стрит-арт тоже имеет немалый терапевтический эффект, убежден Илья Кудиненко. Экспериментируя с этой теорией, в последнее время он редко прибегает к изображению четко узнаваемых образов, предпочитая им орнаментальные или абстрактные узоры, колорит и композиция которых напрямую воспринимается подсознанием и вызывает определенные эмоции.
Мурал на Сользаводской автор решил сделать очень ярким, в работе над ним он использует 90 оттенков разных цветов. Оценить творческую идею можно будет только после нанесения последних штрихов, но и в процессе визуализации она уже привлекает внимание прохожих: люди останавливаются, рассматривают, комментируют. Многие одобряют, некоторые говорят, что это напрасная трата денег и что не время сейчас рисовать картины. Позволим себе не согласиться с таким мнением, ибо без культуры общество быстро деградирует. В более развитых странах это уже поняли и теперь финансируют развитие культуры в Украине.
Возвращаясь к проекту, о котором идет речь, отметим, что по окончании работы на Сользаводской, начнется создание мурала в арке между домами №1 и №3 на улице Шевченко. Сейчас на этом объекте заканчивается замена тротуарного покрытия. Ремонт стен и свода работники жэка-балансодержателя уже выполнили.
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— 2 августа 2018 —
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2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
• Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно
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Газета "ТВ плюс" уже рассказывала читателям о проекте по созданию в Славянске трех муралов, реализуемом на базе ПИ "Теплица" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас подходит к концу работа над вторым объектом, расположенном на подъезде к Славянскому курорту.