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Фотофакт

Книжная толока: как это было

На Сользовадской скоро появится новый арт-объект

Павел Коротенко
2 августа 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Площадь арт-объекта на фасаде подстанции составляет 80 кв. м., так что он будет хорошо заметен для пассажиров проезжающего здесь автотранспорта.

Газета "ТВ плюс" уже рассказывала читателям о проекте по созданию в Славянске трех муралов, реализуемом на базе ПИ "Теплица" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас подходит к концу работа над вторым объектом, расположенном на подъезде к Славянскому курорту.

Дорога на Славкурорт постепенно становится настоящим туристическим маршрутом - скоро по ходу движения "двойки" появится новый арт-объект. Первый мурал, напомним, появился на пересечении улиц Шевченко и Банковской (тогда еще Юн. Коммунаров) весной 2015 года, в рамках проекта "Арт-мобилизация". Второе настенное изображение нарисовал уже в этом году на торце школы-интерната для слепых и слабовидящих детей харьковчанин Александр Бритцев. Теперь этот художественный ряд дополнит еще один объект - мурал на фасаде трансформаторной подстанции СТрУ возле остановки "Сользавод".

Его автор - художник и архитектор Илья Кудиненко, работавший в разных городах Украины и зарубежья. На улице Сользаводской он работает над арт-объектом, посвященном славянской соли, кристаллы которой олицетворяют 13 зеркальных кубов. По мнению художника, новый мурал не только эстетически украсит местный ландшафт, но и усилит лечебные свойства соленых озер, на которые люди съезжаются отовсюду. Ведь качественный стрит-арт тоже имеет немалый терапевтический эффект, убежден Илья Кудиненко. Экспериментируя с этой теорией, в последнее время он редко прибегает к изображению четко узнаваемых образов, предпочитая им орнаментальные или абстрактные узоры, колорит и композиция которых напрямую воспринимается подсознанием и вызывает определенные эмоции. 

Мурал на Сользаводской автор решил сделать очень ярким, в работе над ним он использует 90 оттенков разных цветов. Оценить творческую идею можно будет только после нанесения последних штрихов, но и в процессе визуализации она уже привлекает внимание прохожих: люди останавливаются, рассматривают, комментируют. Многие одобряют, некоторые говорят, что это напрасная трата денег и что не время сейчас рисовать картины. Позволим себе не согласиться с таким мнением, ибо без культуры общество быстро деградирует. В более развитых странах это уже поняли и теперь финансируют развитие культуры в Украине.

Возвращаясь к проекту, о котором идет речь, отметим, что по окончании работы на Сользаводской, начнется создание мурала в арке между домами №1 и №3 на улице Шевченко. Сейчас на этом объекте заканчивается замена тротуарного покрытия. Ремонт стен и свода работники жэка-балансодержателя уже выполнили.

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Комментарии к статье «На Сользовадской скоро появится новый арт-объект»

Газета "ТВ плюс" уже рассказывала читателям о проекте по созданию в Славянске трех муралов, реализуемом на базе ПИ "Теплица" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас подходит к концу работа над вторым объектом, расположенном на подъезде к Славянскому курорту.

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