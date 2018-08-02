В Славянске появляются новые остановочные конструкции

Некоторое время назад на улице Светлодарской, возле входа в редакцию "ТВ плюс" появилось новое сооружение - остановочный пункт. После первого же дождя к нам стали обращаться пользующиеся этой остановкой пассажиры общественного транспорта.

Суть основной претензии можно видеть на иллюстрирующем публикацию фотоснимке - при выпадении осадков объект действительно больше напоминает морвокзал и пользоваться им по назначению становится невозможно. Разве что укрыться от дождя, забравшись на лавочку с ногами. Судя по оставшимся на ней следам, кто-то именно так и поступил. Второе замечание - отсутствие урны для мусора, как того требуют правила благоустройства и другие нормативы. Указывая на недостатки, люди просили попенять "коммунальникам" за формальный подход к нужному и полезному делу.

"Почерк" строительства действительно напоминает отдельные коммунальные проекты города. Как тут не вспомнить партию новых лавочек, урны к которым поставили лишь через 2-3 месяца и то далеко не везде. Или те же лавочки в сквере Шевченко, бездумно развернутые спинками к ведущему из центра маршруту пассажирского транспорта. Но в ситуации на Светлодарской, как оказалось, критика попала в "молоко".

Обратившись в УЖКХ, мы выяснили, что новую остановку здесь построило частное предприятие "ЭЛМА СЕРВИС", занимающееся продажей и обслуживанием бытовой электротехники. В одном из местных представительств кампании нам сказали, что остановочные пункты (на подходе еще как минимум два) строятся в виде благотворительной помощи городу и его жителям. Претензиями к уже установленному объекту представители бизнеса были сначала удивлены и даже несколько обижены человеческой неблагодарностью, но после непродолжительного разговора все же согласились, что оставшиеся "недоделки" и правда нивелируют их благое начинание.

Переданные журналистами «ТВ плюс» пожелания горожан местные представители фирмы пообещали переадресовать в главный офис. В день верстки номера стало известно, что руководство предприятия приняло решение вымостить площадку под остановкой фэм-плиткой. Вопрос с урнами требует отдельных согласований. Эти же нюансы будут учитываться при монтаже следующих конструкций, возможно их будет 5 - по разным адресам. Содержать и обслуживать объекты предприятие-спонсор собирается собственными силами.