Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар

В редакцию «ТВ плюс» обратился житель дома №2 на улице Олимпийской Николай Шепелев, который уже почти десять лет безуспешно пытается добиться ремонта тротуара, ведущего от девятиэтажки в сторону рынка «Лесной».

По его сведениям, тротуар был раскопан в 2009 году в процессе прокладки электрического кабеля от трансформаторной подстанции, расположенной рядом с Олимпийской, 2. Мужчину возмущает тот факт, что после проведения земляных работ никто за много лет так и не удосужился привести в порядок небольшой участок дороги.

В прошлом участник войны в Афганистане, Николай Шепелев ведет переписку с РЭСом и органами местной власти на эту тему несколько лет. В ответах говорится, что работы по прокладке кабеля проводились предприятием «Украинский ритейл» - владельцем магазина «Брусничка» (по всей видимости, в то время, когда под супермаркет переоборудовался бывший универсам, - прим.). «После проведения работ была проведена планировка грунта с целью дальнейшей его усадки», говорится в письмах. Однако и после усадки асфальт на месте раскопок так и не появился. Отмечается также, что исполком не единожды направлял в адрес «Ритейла» письма с рекомендацией восстановить асфальт, но все они, судя по всему, были проигнорированы.

В связи с этим стоит напомнить, что аналогичная ситуация с «Брусничкой» в Славянске уже имела место. В свое время в ходе строительства супермаркета на улице Университетской при прокладке коммуникаций также был перерыт тротуар. Городским властям пришлось приложить немало усилий, чтобы тротуар был восстановлен, но, тем не менее, сделать это удалось. Получится ли повлиять на «Брусничку» в этом случае – вопрос остается открытым.