Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov

|8 августа 2018
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Несколько дней назад городской голова Вадим Лях провел совещание, на котором дал поручение разработать перечень административных услуг, которые горожане смогут получать в электронном виде. Поскольку прессу на это мероприятие не пригласили, собирать информацию о нем пришлось «задним числом».
При изучении темы выяснилось, что договор с разработчиком платформы электронного документооборота iGov Славянск уже заключил, то есть использовать ее технически можно уже сейчас. Препятствие состоит в том, что учреждения, оказывающие населению административные услуги, до сих пор не составили перечень услуг, доступных через сеть Интернет. Отметим, что в городском ЦНАПе сейчас можно заказать более 160 видов услуг, однако не все они могут оказываться через iGov. В связи с этим мэр Славянска поручил руководителям профильных учреждений отсеять «бумажные» услуги от «электронных» и подать в центр предоставления админуслуг получившиеся списки.
После формирования этого перечня, указанные в нем позиции будут подключены к государственному порталу.
Отпущенный исполнителям срок - 2 месяца. Примерно столько времени, как ожидается, потребуется для ввода в эксплуатацию нового помещения ЦНАПа (на фото), пристраиваемого к зданию горисполкома. По оптимистичным прогнозам, в новом офисе электронная система будет работать на полную, а опция iGov появится на сайте местного органа самоуправления. При этом Вадим Лях предупредил участников совещания о недопустимости манипулирования законодательными актами с целью сократить список электронных услуг и тем самым оставить за собой возможность прямого контакта с ее заказчиком.
Стоит отметить, что внедрение системы электронного документооборота преследует две цели - упростить заказчику административной услуги процедуру ее получения и поставить барьер на пути коррупции. Схематически сейчас это выглядит так: при необходимости получить справку, оформить перерегистрацию или выполнить любую другую документальную формальность, человеку приходится обращаться в учреждение, где эту услугу оказывают. Следствием прямого контакта двух выше указанных сторон, как, предполагают разработчики платформы, зачастую становится коррупционная сделка. Чтобы прервать эту схему между заказчиком и предоставителем услуги учреждено новое звено – центр оказания административных услуг, в задачи которого входит сбор заявок и перераспределение их учреждениям, в компетенцию которых входит предоставление этих услуг (УСЗН, УЖКХ, БТИ, отделы исполкома и т. д.). В Славянске, как уже говорилось, эта модель не работает, поскольку все услуги оказываются гражданам в бумажном виде.
Если говорить о практическом применении портала iGov, то его использование действительно должно значительно упростить получение зарегистрированных на платформе услуг. Собственно говоря, заказать услугу можно будет не выходя из дома. И не только заказать, но и отслеживать ход ее рассмотрения. При положительном решении профильного органа, человеку придет уведомление о том, куда, когда, и в какое время ему нужно явиться для получения заказанного документа. А может и приходить не придется – если бумажная версия документа для его дальнейшего использования не нужна.
Остается добавить, что во многих городах Донецкой области платформа iGov уже используется, правда перечень зарегистрированных в ней услуг в разных городах не совпадает, причиной чему, очевидно, является местная схема администрирования.
О том, что жители Славянска тоже хотят поскорее получить возможность пользоваться порталом, говорит стремительный набор голосов под петицией о внедрении iGov в нашем городе. Всего за одну неделю эта петиция набрала почти 100 голосов, - такую динамику голосования на сайте горсовета увидеть можно не часто.
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• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
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2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее
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Комментарии к статье «Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov»
Несколько дней назад городской голова Вадим Лях провел совещание, на котором дал поручение разработать перечень административных услуг, которые горожане смогут получать в электронном виде. Поскольку прессу на это мероприятие не пригласили, собирать информацию о нем пришлось «задним числом».