Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov

Несколько дней назад городской голова Вадим Лях провел совещание, на котором дал поручение разработать перечень административных услуг, которые горожане смогут получать в электронном виде. Поскольку прессу на это мероприятие не пригласили, собирать информацию о нем пришлось «задним числом».

Таинственный список

При изучении темы выяснилось, что договор с разработчиком платформы электронного документооборота iGov Славянск уже заключил, то есть использовать ее технически можно уже сейчас. Препятствие состоит в том, что учреждения, оказывающие населению административные услуги, до сих пор не составили перечень услуг, доступных через сеть Интернет. Отметим, что в городском ЦНАПе сейчас можно заказать более 160 видов услуг, однако не все они могут оказываться через iGov. В связи с этим мэр Славянска поручил руководителям профильных учреждений отсеять «бумажные» услуги от «электронных» и подать в центр предоставления админуслуг получившиеся списки.

После формирования этого перечня, указанные в нем позиции будут подключены к государственному порталу.

Отпущенный исполнителям срок - 2 месяца. Примерно столько времени, как ожидается, потребуется для ввода в эксплуатацию нового помещения ЦНАПа (на фото), пристраиваемого к зданию горисполкома. По оптимистичным прогнозам, в новом офисе электронная система будет работать на полную, а опция iGov появится на сайте местного органа самоуправления. При этом Вадим Лях предупредил участников совещания о недопустимости манипулирования законодательными актами с целью сократить список электронных услуг и тем самым оставить за собой возможность прямого контакта с ее заказчиком.

Зачем это нужно

Стоит отметить, что внедрение системы электронного документооборота преследует две цели - упростить заказчику административной услуги процедуру ее получения и поставить барьер на пути коррупции. Схематически сейчас это выглядит так: при необходимости получить справку, оформить перерегистрацию или выполнить любую другую документальную формальность, человеку приходится обращаться в учреждение, где эту услугу оказывают. Следствием прямого контакта двух выше указанных сторон, как, предполагают разработчики платформы, зачастую становится коррупционная сделка. Чтобы прервать эту схему между заказчиком и предоставителем услуги учреждено новое звено – центр оказания административных услуг, в задачи которого входит сбор заявок и перераспределение их учреждениям, в компетенцию которых входит предоставление этих услуг (УСЗН, УЖКХ, БТИ, отделы исполкома и т. д.). В Славянске, как уже говорилось, эта модель не работает, поскольку все услуги оказываются гражданам в бумажном виде.

Если говорить о практическом применении портала iGov, то его использование действительно должно значительно упростить получение зарегистрированных на платформе услуг. Собственно говоря, заказать услугу можно будет не выходя из дома. И не только заказать, но и отслеживать ход ее рассмотрения. При положительном решении профильного органа, человеку придет уведомление о том, куда, когда, и в какое время ему нужно явиться для получения заказанного документа. А может и приходить не придется – если бумажная версия документа для его дальнейшего использования не нужна.

Остается добавить, что во многих городах Донецкой области платформа iGov уже используется, правда перечень зарегистрированных в ней услуг в разных городах не совпадает, причиной чему, очевидно, является местная схема администрирования.

О том, что жители Славянска тоже хотят поскорее получить возможность пользоваться порталом, говорит стремительный набор голосов под петицией о внедрении iGov в нашем городе. Всего за одну неделю эта петиция набрала почти 100 голосов, - такую динамику голосования на сайте горсовета увидеть можно не часто.