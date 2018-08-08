Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка

|8 августа 2018
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В большом зале исполкома 8 августа состоялась очередная встреча с участниками АТО, претендующими на получение земельных наделов для жилого строительства. Предложением чиновников остались довольны не все собравшиеся.
Как и полгода назад, участвовавшим в антитеррористической операции военнослужащим предложили присмотреть себе участок в зоне жилой застройки, определенной детальным планом поселка Семеновка. Всего документ предусматривает на данной территории более 200 участков, но некоторые из них уже разобраны ранее – их собственников сейчас устанавливают. Аналогичная работа ведется и по адресам пустующих участков, расположенных ближе к центру города – их список АТОшники подавали в исполком.
Как объяснила руководитель отдела по рациональному использованию земельных ресурсов Елена Литвинова, сложностей в этой работе возникает много и пока что усилия чиновников в этом направлении успехом не увенчались. Поэтому участникам АТО предлагают селиться на Семеновке. Разработку технической документации для 100 участков готов оплатить горсовет.
Предложение подверглось критическому обсуждению. Больше всего присутствующих в зале военнослужащих смущало то, что к будущим улицам и переулкам еще не подведены коммуникации: газ, вода, электричество, дороги, не построены магазины, детсад и другие необходимые населению объекты. На вопрос – когда эти работы будут выполнены, четкого ответа не прозвучало. Со своей стороны заместитель городского головы Андрей Рубан предположил, что когда люди начнут здесь строиться, они найдут возможность подключиться к коммуникациям. Такой комментарий присутствующих мало удовлетворил и они справедливо отметили, что инфраструктурные проекты должны осуществляться за счет бюджетных средств.
Еще один проблемный вопрос касался транспорта, ведь сообщение с Семеновкой сейчас «хромает». Оказалось, что эту проблему планируется решить продлением маршрута пассажирского автотранспорта и реализацией проекта по восстановлению 5-го троллейбусного маршрута. Реагируя на такое обещание, участники собрания обратили внимание, что для маршрутных такси это будет невыгодно, ибо АТОшники ездят по льготам и прибыли автотранспортному предприятию не принесут. Как можно было понять по настроению присутствующих, предлагаемая зона застройки их привлекает мало.
По словам Андрея Рубана, если участки на Семеновке не разберут АТОшники, то их начнут предлагать не имеющим льготы гражданам. На прямой вопрос одного из присутствующих – стоит ли брать участок здесь или лучше подождать разработки более перспективных зон, заместитель мэра ответил, что решение должны принимать сами заявители. Что касается выделения участков в других местах, то для этого городу необходимо разработать комплексную схему зонирования территории Славянска. Стоимость такой работы составляет 6 млн грн и выделить такую сумму горсовет сейчас не может, резюмировал Андрей Рубан.
Как сообщила собранию Елена Литвинова, если заявители согласятся взять участки, то процедура их инвентаризации и присвоения кадастрового номера займет около полугода. То есть стать юридическим собственником надела участник АТО сможет уже в начале 2019 года.
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• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
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• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
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• Успешный старт сборной Украины
• Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев
• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
• Киевский «автобус», гол Вербича, «Александрия» на вершине
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
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Комментарии к статье «Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка»
В большом зале исполкома 8 августа состоялась очередная встреча с участниками АТО, претендующими на получение земельных наделов для жилого строительства. Предложением чиновников остались довольны не все собравшиеся.