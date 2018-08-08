Водоснабжение приходит в норму

Начиная с понедельника, 6 августа, Компания «Вода Донбасса» вернула водоснабжение Славянска, которое в июле было сокращено на 15%, к прежнему уровню.

Об этом сообщил и. о. гендиректора КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко. Он пообещал, что давление в городских сетях нормализуется до вечера 7 числа.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях сообщил, что причиной улучшения ситуации стала его встреча с губернатором, которая состоялась накануне и после которой «Воде Донбасса» поступило соответствующее указание.

После сокращения среднесуточный объем воды, которую Славянск получал от «Воды Донбасса», составил 19 тысяч кубометров. До этого он достигал 24 тысяч «кубов».

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