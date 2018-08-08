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Фотофакт

Следы раскопок

На Шелковичной обозначили переход

Антон Скворцов
8 августа 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Работники КП «Водопонижение» обозначили в районе дома №2 на улице Шелковичной пешеходный переход, нанеся дорожную разметку и повесив соответствующие знаки.

Это было сделано во исполнение поручения, полученного на прошлом аппаратном совещании. 

В свою очередь, городской голова Вадим Лях предложил обеспечить дополнительную безопасность пешеходных переходов, которые находятся возле общеобразовательных учебных заведений. По замыслу мэра, о приближении к школе водителям должна напоминать соответствующая надпись, сделанная на асфальте буквами полуметровой высоты. 

«Посмотрим, как это будет влиять на скоростной режим», - сказал он.

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Комментарии к статье «На Шелковичной обозначили переход»

Работники КП «Водопонижение» обозначили в районе дома №2 на улице Шелковичной пешеходный переход, нанеся дорожную разметку и повесив соответствующие знаки.

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