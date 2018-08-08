На Шелковичной обозначили переход

Работники КП «Водопонижение» обозначили в районе дома №2 на улице Шелковичной пешеходный переход, нанеся дорожную разметку и повесив соответствующие знаки.

Это было сделано во исполнение поручения, полученного на прошлом аппаратном совещании.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях предложил обеспечить дополнительную безопасность пешеходных переходов, которые находятся возле общеобразовательных учебных заведений. По замыслу мэра, о приближении к школе водителям должна напоминать соответствующая надпись, сделанная на асфальте буквами полуметровой высоты.

«Посмотрим, как это будет влиять на скоростной режим», - сказал он.