Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича

В минувшую пятницу, 3 августа, около 11 часов в Славянске было остановлено движение троллейбусов по маршруту №7 «Микрорайон Артема – ж.-д. вокзал». Причиной стал снос раскидистого дерева, которое росло в районе дома №20 на улице Лозановича.

По словам начальника УЖКХ Владимира Башкаева, ветви нависали над дорогой и представляли потенциальную угрозу воздушным электрическим сетям, в том числе троллейбусным линиям. Для предотвращения ЧП их было решено спилить. Таким образом, работы носили плановый характер. Параллельно, пользуясь случаем, с проезжей части убрали прибордюрную грязь.

Увы, но пассажиры, которые в этот момент ехали в троллейбусах, узнали о причинах внезапной остановки уже после. Поскольку ее продолжительность оказалась неопределенной, им пришлось покинуть салоны и добираться в пункты назначения пешком или на автобусах.

Проблемы с проездом возникли и у водителей автомобильного транспорта, чей маршрут в этот день пролегал через улицу Лозановича. Движение на участке от остановки «Парк» до улицы Ярослава Мудрого было перекрыто силами работников троллейбусного управления и патрульной полиции. Время от времени для проезда открывали одну полосу, а в промежутках на дороге периодически образовывались пробки. Некоторые водители, не желая стоять на жаре, объезжали затор через дворы жилых домов.

На снос дерева потребовалось около двух часов, после чего движение транспорта по улице было восстановлено.