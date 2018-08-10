|10 августа 2018
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На прошлой неделе выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой. Таким образом городские власти отреагировали на просьбу местного жителя, которую тот озвучил на аппаратном совещании 31 июля.
Мужчина обратил внимание, что проезжая часть в переулке находится в неудовлетворительном состоянии – она сплошь покрыта ямами, которые порой достигают 15 сантиметров в глубину. Между тем, автотранспорт по этой дороге курсирует достаточно интенсивно.
Комментируя выступление, городской голова Вадим Лях обратил внимание, что в состоянии, подобном Андреевскому, в Славянске находится примерно половина всех дорог. Восстановить все их одномоментно не удастся, однако ремонтные работы в городе ведутся весьма неплохими темпами, отметил мэр. По его словам, стратегия в этом вопросе такова, что в первую очередь ремонтируют те улицы, по которым движется пассажирский транспорт.
Андреевский переулок к таковым не относится, и в этом году очередь до него не дойдет. По этой же причине пока не ремонтируются внутриквартальные дороги, и пока неизвестно, найдутся ли на них деньги в этом году.
Тем не менее, просьба не осталась без внимания, и Андреевский подлатали самым доступным способом – отфрезерованным асфальтом.
Кроме дороги, посетитель поднял проблему вывоза мусора. По его словам, раньше место централизованного сбора ТБО находилось на перекрестке с улицей Королева. Теперь контейнеров там нет.
Ситуацию прояснил директор КАТП Константин Водопьянов. По его словам, в течение последних лет в указанном месте было уничтожено ни много, ни мало четыре пластиковых мусорных бака. Причем последний сгорел сравнительно недавно – пару недель назад. После этого КАТП ликвидировало площадку, однако местные жители по-прежнему приносят мусор на привычное место и бросают прямо на землю. При этом он сообщил, что неподалеку, в районе общежития, находятся четыре металлических контейнера. Пройти до них меньше ста метров, однако, по всей видимости, большинству сделать это попросту лень.
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• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
7 августа 2018
• Успешный старт сборной Украины
• Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев
• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
• Киевский «автобус», гол Вербича, «Александрия» на вершине
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
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Комментарии к статье «Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой »
На прошлой неделе выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой. Таким образом городские власти отреагировали на просьбу местного жителя, которую тот озвучил на аппаратном совещании 31 июля.