На прошлой неделе выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой. Таким образом городские власти отреагировали на просьбу местного жителя, которую тот озвучил на аппаратном совещании 31 июля.

Мужчина обратил внимание, что проезжая часть в переулке находится в неудовлетворительном состоянии – она сплошь покрыта ямами, которые порой достигают 15 сантиметров в глубину. Между тем, автотранспорт по этой дороге курсирует достаточно интенсивно.

Комментируя выступление, городской голова Вадим Лях обратил внимание, что в состоянии, подобном Андреевскому, в Славянске находится примерно половина всех дорог. Восстановить все их одномоментно не удастся, однако ремонтные работы в городе ведутся весьма неплохими темпами, отметил мэр. По его словам, стратегия в этом вопросе такова, что в первую очередь ремонтируют те улицы, по которым движется пассажирский транспорт.

Андреевский переулок к таковым не относится, и в этом году очередь до него не дойдет. По этой же причине пока не ремонтируются внутриквартальные дороги, и пока неизвестно, найдутся ли на них деньги в этом году.

Тем не менее, просьба не осталась без внимания, и Андреевский подлатали самым доступным способом – отфрезерованным асфальтом.

Кроме дороги, посетитель поднял проблему вывоза мусора. По его словам, раньше место централизованного сбора ТБО находилось на перекрестке с улицей Королева. Теперь контейнеров там нет.

Ситуацию прояснил директор КАТП Константин Водопьянов. По его словам, в течение последних лет в указанном месте было уничтожено ни много, ни мало четыре пластиковых мусорных бака. Причем последний сгорел сравнительно недавно – пару недель назад. После этого КАТП ликвидировало площадку, однако местные жители по-прежнему приносят мусор на привычное место и бросают прямо на землю. При этом он сообщил, что неподалеку, в районе общежития, находятся четыре металлических контейнера. Пройти до них меньше ста метров, однако, по всей видимости, большинству сделать это попросту лень.