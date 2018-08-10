Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ

За первые полгода 2018-го в адрес исполнительных органов Славянского горсовета поступило 1986 обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, их стало меньше на 238, или на 11%.

Об этом на заседании исполкома 1 августа сообщила начальник профильного отдела Марина Куля.

Подавляющее большинство обращений, а именно 1754, поступило в письменном виде. В их числе значатся 47 повторных, 74 коллективных, а также 51 обращение, переадресованное из вышестоящих органов государственной власти. Кроме того, 1121 обращение поступило через правительственную «горячую линию».

Отмечается, что авторами половины всех обращений являются социально незащищенные категории граждан – многодетные семьи, одинокие матери, пенсионеры.

Всего в обращениях затронуты 2270 различных вопросов. На первое место по численности вышли темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, - им посвящены 857 писем, или 43,2% от общего количества. Соцзащита, занимавшая в последние годы лидирующие позиции, сместилась на вторую строчку рейтинга: на эту тему получено 572 обращения, или 28,8%.

Кроме того, в отчетном периоде в адрес городского совета были направлены 42 петиции. 7 из них были поддержаны, 19 не набрали необходимого количества голосов, еще по 16 сбор подписей продолжался.