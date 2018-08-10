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Фотофакт

Следы раскопок

Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ

Антон Скворцов
10 августа 2018 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За первые полгода 2018-го в адрес исполнительных органов Славянского горсовета поступило 1986 обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, их стало меньше на 238, или на 11%. 

Об этом на заседании исполкома 1 августа сообщила начальник профильного отдела Марина Куля. 

Подавляющее большинство обращений, а именно 1754, поступило в письменном виде. В их числе значатся 47 повторных, 74 коллективных, а также 51 обращение, переадресованное из вышестоящих органов государственной власти. Кроме того, 1121 обращение поступило через правительственную «горячую линию».  

Отмечается, что авторами половины всех обращений являются социально незащищенные категории граждан – многодетные семьи, одинокие матери, пенсионеры. 

Всего в обращениях затронуты 2270 различных вопросов. На первое место по численности вышли темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, - им посвящены 857 писем, или 43,2% от общего количества. Соцзащита, занимавшая в последние годы лидирующие позиции, сместилась на вторую строчку рейтинга: на эту тему получено 572 обращения, или 28,8%. 

Кроме того, в отчетном периоде в адрес городского совета были направлены 42 петиции. 7 из них были поддержаны, 19 не набрали необходимого количества голосов, еще по 16 сбор подписей продолжался.

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Комментарии к статье «Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ»

За первые полгода 2018-го в адрес исполнительных органов Славянского горсовета поступило 1986 обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, их стало меньше на 238, или на 11%. 

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