В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники

Пресс-служба Славянского горотдела полиции разместила анонс, на который просят обратить внимание всех жителей и гостей города.

В сообщении, в частности, говорится, что 10 августа с 8:00 до 16:00 на территории города по адресу ул. Центральная, 77б будет проходить тренинг, организованный представительством Датского Совета по делам беженцев. На занятиях будут использоваться пиротехнические средства, поэтому жителей Славянска просят не паниковать и соблюдать спокойствие.