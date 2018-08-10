|10 августа 2018
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Пресс-служба Славянского горотдела полиции разместила анонс, на который просят обратить внимание всех жителей и гостей города.
В сообщении, в частности, говорится, что 10 августа с 8:00 до 16:00 на территории города по адресу ул. Центральная, 77б будет проходить тренинг, организованный представительством Датского Совета по делам беженцев. На занятиях будут использоваться пиротехнические средства, поэтому жителей Славянска просят не паниковать и соблюдать спокойствие.
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10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
7 августа 2018
• Успешный старт сборной Украины
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Пресс-служба Славянского горотдела полиции разместила анонс, на который просят обратить внимание всех жителей и гостей города.