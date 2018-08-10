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Фотофакт

Следы раскопок

На побережье озера Вейсово начались строительные работы

Павел Коротенко
10 августа 2018 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Неделю назад разразился скандал по поводу начала работ по реконструкции пляжной зоны озера Вейсово, где отдыхающие заблокировали строительство. За день до выпуска текущего номера журналисты «ТВ плюс» побывали на пляже чтобы узнать чем закончился конфликт.

Напомним, что массовое недовольство отдыхающие на Вейсовом люди высказали 27 июля, когда подрядная организация начала завозить на пляж оборудование и стройматериалы. Чтобы утихомирить разбушевавшиеся страсти на объект приезжал городской голова Вадим Лях. По итогам общения с людьми было принято решение оставить для туристов свободное пространство, а строительство вести пока на отдаленных участках.

По состоянию на 7 августа, конфликт, можно сказать, локализован. Для того, чтобы оградить стройку от пляжной зоны в 30 метрах от озера построен забор, очерчивающий доступную для отдыхающих зону. Ограда, правда, получилась весьма условной, поскольку люди располагаются по обе стороны забора. Что касается подрядчиков, то сейчас они прокладывают к пляжу инженерные коммуникации и грейдеруют площадки для возведения предусмотренных проектом сооружений. Срок окончания работ, как указано в договоре – 15 декабря 2018 года.

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Комментарии к статье «На побережье озера Вейсово начались строительные работы»

Неделю назад разразился скандал по поводу начала работ по реконструкции пляжной зоны озера Вейсово, где отдыхающие заблокировали строительство. За день до выпуска текущего номера журналисты «ТВ плюс» побывали на пляже чтобы узнать чем закончился конфликт.

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