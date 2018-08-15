Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто

Очередную попытку прояснить ситуацию с работами по реконструкции центрального городского парка депутаты и общественность предприняли 13 августа в ходе внеочередного заседания постоянной депутатской комиссии. Полного понимания темы присутствующие так и не получили.

Проекты "попередника"

Изначально планировалось, что о нынешнем положении дел в парке и его перспективах на будущее комиссии расскажет директор КП "Парк культуры и отдыха" Олег Заикин, но инициативу перехватил заместитель городского головы Юрий Подлесный, начавший повестование с 2016 года, когда глава ДонОВГА Павел Жебривский заявил о готовности финансировать за "экологические" деньги реконструкцию городских парков по всей области.

Функции заказчика и распорядителя денег местные органы власти передали областному департаменту экологии. По информации заммэра, последний месяц счета данной структуры заблокированы и финансовые операции по ним не проводятся. Что касается выполненных подрядчиками работ, то они сделаны примерно на 30%, - на полученные ранее 5 млн грн предоплаты. Когда реализация проекта продолжится и как надолго она затянется никто из присутствующих на заседании сказать не смог. Все рассуждения сводились к тому, что город из цепи "заказчик-подрядчик" исключен и не способен влиять на ситуацию. При этом, к качеству проведенных работ есть масса претензий и у местных чиновников, и у активной общественности.

После долгого, но путанного обсуждения, комиссия решила рекомендовать городскому совету назначить ответственное лицо (уровня заместителя мэра), которому поручат контролировать процесс реконструкции парка и системно информировать о его перипетиях руководство и жителей Славянска.

Городская программа

Более предметно участники заседания смогли поговорить о том, что планируется делать в парке за деньги городского бюджета. Намерения власти разработчики внесли в "Программу поддержки и развития КП "Парк культуры и отдыха" на 2018 год". Заявленная цена вопроса - 4,4 млн грн. Содержание документа обсуждали по пунктам. Вопросы возникли почти по каждому.

Больше всего сомнений возникло по поводу реальности выполнить эту программу в полном объеме. Например, расчитывать на 150 культурных мероприятий и 270 тысяч посетителей в нынешних условиях было бы слишком оптимистично.

Не понравился комиссии и перечень строительных работ. По итогам обсуждения из него изъяли и перенесли на следующий год два пункта - капремонты летнего кинотеатра (2 млн грн) и кирпичного строения, в котором располагается дирекция и штат предприятия (300 тыс. грн). На текущий год решили оставить приобретение и монтаж ограды для баскетбольной площадки (250 тыс. грн), а также модулей для площадки скейтборда (500 тыс. грн).

Еще одно дополнение к проекту решения внесла депутат Ольга Алтунина, предложившая исключить из списка разработчиков проектно-сметной документации КП "СлавУКС", качество работы которого, по ее мнению, не выдерживает никакой критики. Так жестко ставить вопрос члены комиссии не решились, заменив его предложением заслушать отчет руководства предприятия о его деятельности.