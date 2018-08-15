Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке

|15 августа 2018
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Комментируя ситуацию с реконструкцией парка на пресс-конференции 15 августа, городской голова Вадим Лях заявил, что не видит особой проблемы во временной остановке работ.
По его словам, аналогичные ситуации имели или имеют место буквально на всех объектах, которые строятся на территории города. Связаны они с непредвиденными обстоятельствами, которые возникают после начала работ, изменением проектно-сметной документации ввиду удорожания материалов, повышения заработной платы и тому подобного.
В случае с парком, напомнил градоначальник, пришлось вносить корректировку в план работ в связи с увеличением финансирования на 5 миллионов гривен. В процессе данной процедуры возник казус по причине блокировки счетов Департамента экологии: документы, которые были отправлены туда на подпись, три недели лежали без движения. К настоящему моменту подписи получить все же удалось, формы по выполненным ранее работам закрыты, и теперь наконец-то появилась возможность получить дополнительные деньги. Словом, как это часто бывает, сроки затянулись из-за обилия бюрократических процедур.
Вообще же, напомнил мэр, сроком окончания реконструкции обозначен декабрь, так что у рабочих есть еще достаточно времени. Правда, в связи с возникшей ситуацией оказывается под большим вопросом проведение в парке мероприятий ко Дню города. С другой стороны, считает градоначальник, существенным противовесом этому негативному моменту становятся дополнительные миллионы, за счет которых перечень работ по реконструкции будет расширен - в частности, появится возможность обустроить автостоянку.
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10 августа 2018
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• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
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• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
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• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
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Комментарии к статье «Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке»
Комментируя ситуацию с реконструкцией парка на пресс-конференции 15 августа, городской голова Вадим Лях заявил, что не видит особой проблемы во временной остановке работ.