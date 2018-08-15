Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке

По его словам, аналогичные ситуации имели или имеют место буквально на всех объектах, которые строятся на территории города. Связаны они с непредвиденными обстоятельствами, которые возникают после начала работ, изменением проектно-сметной документации ввиду удорожания материалов, повышения заработной платы и тому подобного.

В случае с парком, напомнил градоначальник, пришлось вносить корректировку в план работ в связи с увеличением финансирования на 5 миллионов гривен. В процессе данной процедуры возник казус по причине блокировки счетов Департамента экологии: документы, которые были отправлены туда на подпись, три недели лежали без движения. К настоящему моменту подписи получить все же удалось, формы по выполненным ранее работам закрыты, и теперь наконец-то появилась возможность получить дополнительные деньги. Словом, как это часто бывает, сроки затянулись из-за обилия бюрократических процедур.

Вообще же, напомнил мэр, сроком окончания реконструкции обозначен декабрь, так что у рабочих есть еще достаточно времени. Правда, в связи с возникшей ситуацией оказывается под большим вопросом проведение в парке мероприятий ко Дню города. С другой стороны, считает градоначальник, существенным противовесом этому негативному моменту становятся дополнительные миллионы, за счет которых перечень работ по реконструкции будет расширен - в частности, появится возможность обустроить автостоянку.