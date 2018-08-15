|15 августа 2018
|Просмотров: 63
|
Начальник славянского Центра предоставления административных услуг Анна Головаченко надеется, что новый корпус учреждения, который представляет собой пристройку к основному зданию исполкома, сможет открыться в сентябре.
Об этом она сообщила на заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам депутатской деятельности и правопорядка 9 августа.
«У нас уже запущен процесс работы с электронным документооборотом, электронная очередь. То есть, специалисты уже готовы приехать, подключать и налаживать оборудование. Но пока мы не можем это сделать физически, не можем расставить мебель и подключить компьютеры», - рассказала она.
К настоящему времени строительство админцентра должно было уже завершиться, однако продолжается до сих пор. Судя по всему, работы находятся в завершающей стадии.
Также Анна Головаченко сообщила, что ввод в эксплуатацию нового корпуса повлечет увеличение штатной численности ЦПАУ. Пять сотрудников потребуется для работы на станциях для выдачи загранпаспортов и ID-карт, двое будут заниматься приемом и распределением посетителей, еще двое – обработкой документации в бэк-офисе.
Решение о расширении штата ЦПАУ предстоит принять депутатам горсовета на пленарном заседании очередной сессии.
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
— 15 августа 2018 —
Руководство Славянска наконец-то обратило внимание на состояние ограждающих кирпичных стенок клумб и автостоянки, которые находятся на участке улицы Свободы между центральной площадью и пересечением с Почтовой.
— 15 августа 2018 —
Управляющей делами исполкома грозит выговор. Городской голова намерен привлечь Елену Огаркову к дисциплинарной ответственности за то, что в плане работы городского совета не оказалось информации о праздновании Дня Святогорска, который город-сателлит отметил 28 июля. Будучи не в курсе событий, мэр не поздравил жителей Святогорска с праздником и не принял участие в торжествах.
— 15 августа 2018 —
Комментируя ситуацию с реконструкцией парка на пресс-конференции 15 августа, городской голова Вадим Лях заявил, что не видит особой проблемы во временной остановке работ.
— 15 августа 2018 —
Очередную попытку прояснить ситуацию с работами по реконструкции центрального городского парка депутаты и общественность предприняли 13 августа в ходе внеочередного заседания постоянной депутатской комиссии. Полного понимания темы присутствующие так и не получили.
Приветствую, гость! Вход
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новый корпус админцентра может открыться в сентябре »
Начальник славянского Центра предоставления административных услуг Анна Головаченко надеется, что новый корпус учреждения, который представляет собой пристройку к основному зданию исполкома, сможет открыться в сентябре.