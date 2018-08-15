Новый корпус админцентра может открыться в сентябре

Начальник славянского Центра предоставления административных услуг Анна Головаченко надеется, что новый корпус учреждения, который представляет собой пристройку к основному зданию исполкома, сможет открыться в сентябре.

Об этом она сообщила на заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам депутатской деятельности и правопорядка 9 августа.

«У нас уже запущен процесс работы с электронным документооборотом, электронная очередь. То есть, специалисты уже готовы приехать, подключать и налаживать оборудование. Но пока мы не можем это сделать физически, не можем расставить мебель и подключить компьютеры», - рассказала она.

К настоящему времени строительство админцентра должно было уже завершиться, однако продолжается до сих пор. Судя по всему, работы находятся в завершающей стадии.

Также Анна Головаченко сообщила, что ввод в эксплуатацию нового корпуса повлечет увеличение штатной численности ЦПАУ. Пять сотрудников потребуется для работы на станциях для выдачи загранпаспортов и ID-карт, двое будут заниматься приемом и распределением посетителей, еще двое – обработкой документации в бэк-офисе.

Решение о расширении штата ЦПАУ предстоит принять депутатам горсовета на пленарном заседании очередной сессии.