На улице Свободы отремонтируют парапеты

Руководство Славянска наконец-то обратило внимание на состояние ограждающих кирпичных стенок клумб и автостоянки, которые находятся на участке улицы Свободы между центральной площадью и пересечением с Почтовой.

В отдельных местах парапеты имеют крайне неприглядный вид, а угол одного из них в районе дома №5 и вовсе развалился.

На восстановление и приведение в порядок оградительных конструкций из местного бюджета планируется направить почти 200 тысяч гривен.

Эти работы стали частью перечня мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, который депутатам предстоит утвердить на пленарном заседании очередной сессии горсовета.