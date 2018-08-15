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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

На улице Свободы отремонтируют парапеты

Антон Скворцов
15 августа 2018 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Руководство Славянска наконец-то обратило внимание на состояние ограждающих кирпичных стенок клумб и автостоянки, которые находятся на участке улицы Свободы между центральной площадью и пересечением с Почтовой.

В отдельных местах парапеты имеют крайне неприглядный вид, а угол одного из них в районе дома №5 и вовсе развалился. 

На восстановление и приведение в порядок оградительных конструкций из местного бюджета планируется направить почти 200 тысяч гривен. 

Эти работы стали частью перечня мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, который депутатам предстоит утвердить на пленарном заседании очередной сессии горсовета.

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Комментарии к статье «На улице Свободы отремонтируют парапеты»

Руководство Славянска наконец-то обратило внимание на состояние ограждающих кирпичных стенок клумб и автостоянки, которые находятся на участке улицы Свободы между центральной площадью и пересечением с Почтовой.

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