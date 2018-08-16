С улицы Свободы убрали торговый павильон

На прошлой неделе был демонтирован торговый павильон «Ермолинские полуфабрикаты», который стоял в районе дома №13 на улице Свободы.

Теперь о том, что на газоне стояла торговая точка, напоминает лишь участок сухой земли и бетонное основание, оставшееся после снятой тротуарной плитки.

По всей видимости, сооружение убрал владелец, поскольку, как сообщил главный специалист городской инспекции по благоустройству Глеб Зуев, предписаний о демонтаже данного объекта не выдавалось. Останется ли пустующий участок в нынешнем виде или же здесь появится другой торговый объект – пока неизвестно.

Напомним, что торговый ларек «Ермолинские полуфабрикаты» появился возле дома №13 в июне 2013 года. Событие вызвало негативную реакцию жителей 14-этажки, которые выступили категорически против того, чтобы на придомовой территории их жилища функционировала торговая точка. При этом они заявляли, что данный вопрос с ними никто не согласовывал.

Проблемой занимались депутаты городского совета, было даже направлено обращение в прокуратуру, однако павильон остался на прежнем месте.