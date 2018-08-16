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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

Павел Коротенко
16 августа 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На проходившем 9 августа заседании общественного совета Славянска снова зашла речь о разработке детального плана районного парка «Лесной». 

Тему обсуждали в контексте  документа под названием «Порядок проведения общественных слушаний о принятии во внимание общественных интересов при разработке проектов градостроительной документации».  Проект решения с таким названием появился на сайте Славянского горсовета непосредственно в день заседания.

Предлагаемый городскому совету Порядок основан на постановлении КМУ №555 от 25.05.2011 года, который определяет механизм проведения общественных слушаний в сфере городского строительства, сроки оповещения граждан о готовящейся разработке, процедуру учета поступающих от жителей предложений и схему их подачи. Его ключевым новшеством является способ решения спорных вопросов, возникающих при обсуждении градостроительных проектов. В соответствии с кабминовским постановлением, для этого сессия горсовета должна создать согласительную комиссию, в которой общественность должна представлять не менее 50% и не более 70% от состава. Общая численность органа допускается в пределах 25-55 человек. Если же и комиссия не сможет урегулировать конфликт, то окончательное решение остается за местным депутатским корпусом.

Нормы такого документа общественный совет Славянска намеревается применить к теме разработки детального плана парка в мкр-не Лесной, где спорные вопросы, как показали недавние события, все же существуют. Со своей стороны общественный совет проголосовал за инициативу ходатайствовать перед исполкомом о включении в план проведения общественных слушаний еще одного мероприятия, посвященного парку на Лесном. Отметим, что для применения инициируемой общественниками процедуры необходимо, чтобы Порядок проведения слушаний с учетом интересов громады утвердила сессия горсовета. Пойдет ли на такой шаг депутатское большинство – сложно предугадать. Можно лишь допустить, что при любом варианте без эксцессов процесс обсуждения не пройдет, - слишком широкий резонанс получила данная тема. Не ясным остается и вопрос с уже проведенными слушаниями и результатами электронного голосования. Журналисты «ТВ плюс» продолжают следить за развитием событий.

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Комментарии к статье «Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»»

На проходившем 9 августа заседании общественного совета Славянска снова зашла речь о разработке детального плана районного парка «Лесной». 

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Газета «ТВ плюс»

 
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