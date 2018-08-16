|16 августа 2018
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В Славянске открыли проезд к зданию на площади Соборной, 3, где находится налоговая инспекция, управление Пенсионного фонда, УЖКХ и другие структуры. Теперь по этой дороге с улицы Университетской на Центральную можно проехать насквозь, не объезжая несколько кварталов.
Изначально здесь стояло металлическое ограждение. Некоторые водители умудрялись «просачиваться» в промежуток между забором и бордюром, рискуя поцарапать машину. Затем проем сузили, приварив на столбик ограждения фигурную металлическую деталь, и «вольности» закончились.
Не так давно забор убрали вообще, поставив вместо него на проезжую часть бетонные полусферы. Впрочем, должного эффекта не вышло: руководствуясь принципом «если нельзя, но очень хочется, то можно», водители убирали их в стороны и проезжали, куда им требовалось.
Как выяснилось, городские власти намерены оставить проезд открытым. Возможно, в будущем здесь появится «лежачий полицейский», поскольку движение и автомобилей, и пешеходов на данном участке достаточно интенсивное.
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• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
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Комментарии к статье «С Университетской открыли проезд к налоговой »
В Славянске открыли проезд к зданию на площади Соборной, 3, где находится налоговая инспекция, управление Пенсионного фонда, УЖКХ и другие структуры. Теперь по этой дороге с улицы Университетской на Центральную можно проехать насквозь, не объезжая несколько кварталов.