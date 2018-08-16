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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

С Университетской открыли проезд к налоговой

Антон Скворцов
16 августа 2018 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Теперь подъехать на Соборную, 3, можно не только с улицы Центральной, но и с Университетской.

В Славянске открыли проезд к зданию на площади Соборной, 3, где находится налоговая инспекция, управление Пенсионного фонда, УЖКХ и другие структуры. Теперь по этой дороге с улицы Университетской на Центральную можно проехать насквозь, не объезжая несколько кварталов. 

Изначально здесь стояло металлическое ограждение. Некоторые водители умудрялись «просачиваться» в промежуток между забором и бордюром, рискуя поцарапать машину. Затем проем сузили, приварив на столбик ограждения фигурную металлическую деталь, и «вольности» закончились. 

Не так давно забор убрали вообще, поставив вместо него на проезжую часть бетонные полусферы. Впрочем, должного эффекта не вышло: руководствуясь принципом «если нельзя, но очень хочется, то можно», водители убирали их в стороны и проезжали, куда им требовалось.

Как выяснилось, городские власти намерены оставить проезд открытым. Возможно, в будущем здесь появится «лежачий полицейский», поскольку движение и автомобилей, и пешеходов на данном участке достаточно интенсивное. 

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Комментарии к статье «С Университетской открыли проезд к налоговой »

В Славянске открыли проезд к зданию на площади Соборной, 3, где находится налоговая инспекция, управление Пенсионного фонда, УЖКХ и другие структуры. Теперь по этой дороге с улицы Университетской на Центральную можно проехать насквозь, не объезжая несколько кварталов. 

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