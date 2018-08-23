На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше

|23 августа 2018
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В связи с проведением большого количества культурно-массовых мероприятий в День независимости, 24 августа, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.
№7 «Лесной – ж.-д. вокзал»
С Лесного: 18:31, 18:48, 19:10, 19:25, 19:42, 20:04, 20:19, 20:36, 20:58, 21:13, 21:30.
С ж.-д. вокзала: 18:54, 19:11, 19:33, 19:48, 20:05, 20:27, 20:42, 20:59, 21:21 (в депо), 21:36 (в депо), 21:53 (в депо).
№2 «Ж.-д. вокзал - Славкурорт»
С ж.-д. вокзала: 17:14, 18:08, 19:02, 19:56.
Со Славкурорта: 17:41, 18:35, 19:29, 20:23 (в депо).
№3-а «АС –Северный»
С автостанции: 18:45, 19:45, 21:00, 22:00, 23:00.
С Северного: 19:00, 20:00, 21:15, 22:15.
№19а «АС - Соболевка»
С автостанции: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.
С Соболевки: 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.
№2 «Ж.-д. вокзал - Славкурорт»
С ж.-д. вокзала: 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:00.
Со Славкурорта: 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40.
№9 «Ж.-д. вокзал - АС - Артема - интернат №2»
С ж.-д вокзала: с 20:10 до 21:00 и с 21:20 до 23:00 каждые 10 минут.
№9а «Ж.-д. вокзал - интернат №2 – Артема»
С ж.-д вокзала: с 20:15 до 22:55 каждые 10 минут.
«Химик - Черевковка – Универмаг»
С Химика: 19:30 (маршрут №13), 20:45, 21:30, 22:30.
От универмага: 20:10 (маршрут №13), 21:10, 22:00, 23:00.
По остальным маршрутам общественный транспорт в этот день будет курсировать в обычном режиме.
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Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
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• На Центральной улице убрали землю с клумб
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• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Комментарии к статье «На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше»
В связи с проведением большого количества культурно-массовых мероприятий в День независимости, 24 августа, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.