На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше

В связи с проведением большого количества культурно-массовых мероприятий в День независимости, 24 августа, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Троллейбусы

№7 «Лесной – ж.-д. вокзал»

С Лесного: 18:31, 18:48, 19:10, 19:25, 19:42, 20:04, 20:19, 20:36, 20:58, 21:13, 21:30.

С ж.-д. вокзала: 18:54, 19:11, 19:33, 19:48, 20:05, 20:27, 20:42, 20:59, 21:21 (в депо), 21:36 (в депо), 21:53 (в депо).

№2 «Ж.-д. вокзал - Славкурорт»

С ж.-д. вокзала: 17:14, 18:08, 19:02, 19:56.

Со Славкурорта: 17:41, 18:35, 19:29, 20:23 (в депо).

Автобусы

№3-а «АС –Северный»

С автостанции: 18:45, 19:45, 21:00, 22:00, 23:00.

С Северного: 19:00, 20:00, 21:15, 22:15.

№19а «АС - Соболевка»

С автостанции: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.

С Соболевки: 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.

№2 «Ж.-д. вокзал - Славкурорт»

С ж.-д. вокзала: 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:00.

Со Славкурорта: 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40.

№9 «Ж.-д. вокзал - АС - Артема - интернат №2»

С ж.-д вокзала: с 20:10 до 21:00 и с 21:20 до 23:00 каждые 10 минут.

№9а «Ж.-д. вокзал - интернат №2 – Артема»

С ж.-д вокзала: с 20:15 до 22:55 каждые 10 минут.

«Химик - Черевковка – Универмаг»

С Химика: 19:30 (маршрут №13), 20:45, 21:30, 22:30.

От универмага: 20:10 (маршрут №13), 21:10, 22:00, 23:00.

По остальным маршрутам общественный транспорт в этот день будет курсировать в обычном режиме.