Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды

|23 августа 2018
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На прошлой неделе жители микрорайонов Артема, Лесной и Железнодорожный пережили то, чего не случалось уже давно. На протяжении трех суток, начиная с 16 августа, им пришлось вспомнить, каково это – жить без воды.
Когда имеющиеся у населения запасы живительной влаги иссякли, а перспективы восстановления водоснабжения оставались по-прежнему неопределенными, народ забил тревогу. Кроме городского руководства, службы 1505 и начальства «Славгорводоканала», звонки понеслись на правительственную «горячую линию», о проблеме были оповещены областное руководство и МЧС.
В конце концов, когда ситуация накалилась до предела, вода в кранах появилась. Случилось это радостное событие утром воскресенья, 19 числа. Правда, из-за большого разбора давление было очень слабым, вода шла буквально пару часов и доходила не до всех потребителей. Но жители все же смогли пополнить запасы и решить накопившиеся бытовые вопросы.
Как выяснилось, причиной обезвоживания стали три аварии на Маяцком водоводе, который обеспечивает водозабор на фильтровальную станцию. По какому-то загадочному совпадению, случились они одна за другой.
Первый раз сломалась задвижка. Для ее ремонта водовод и всю фильтровальную пришлось останавливать. Запорную арматуру исправили, воду включили, но счастье было недолгим: задвижка «полетела» вновь. Все манипуляции пришлось проделывать заново.
После очередного запуска случилось другое несчастье: рванула стальная труба Маяцкого водовода, не выдержав непрерывных пертурбаций. Это было уже в пятницу, 17 августа. Порыв устранили, и фильтровальная наконец-то заработала.
Поскольку все это время водоснабжение Артема и Лесного обеспечивала только ВНС №4 на улице Парковой, вода появлялась только в тех домах, куда ее позволяло подать создаваемое в трубах давление. В верхней части Артема вода отсутствовала напрочь.
К понедельнику ситуация стабилизировалась, и вода пошла сравнительно неплохо. Однако в этот день поползли зловещие слухи, что воду отключат опять, и в ближайшие два (по другим сведениям - три) дня ее не будет. Подозрения усилил опубликованный на сайте «Славгорводоканала» график подвоза воды с указанием времени и адресов, куда ее будут доставлять… 21 и 22 августа. Тем не менее, 21-го, во вторник, утром вода была, и даже под довольно хорошим напором.
В этот день на встрече с журналистами городской голова Вадим Лях рассказал, что причиной слухов могла стать озвученная накануне информация о том, что в ночь с понедельника на вторник «Славгорводоканал» будет менять неисправную задвижку на Маяцком водоводе. Ремонтные работы, связанные с остановкой водозабора, могут повлечь временное отсутствие воды, но уж никак не на двое суток. Чтобы лишний раз не раздражать жителей, которые и без того натерпелись, сидя трое суток в жару в квартирах без капли воды, работники водоканала постарались заменить запорную арматуру как можно быстрее. График же подвоза воды был опубликован «на всякий случай».
Добавим, что «Славгорводоканал» наконец получил возможность пополнить запасы хлора и возобновить 18-часовой график подачи воды, который был урезан до 6-часового в августе в связи с остановкой предприятия «ДнепроАзот». По словам мэра, водоснабжение в «усиленном» режиме начнет налаживаться с 22 августа.
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23 августа 2018
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• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
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• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Комментарии к статье «Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды»
На прошлой неделе жители микрорайонов Артема, Лесной и Железнодорожный пережили то, чего не случалось уже давно. На протяжении трех суток, начиная с 16 августа, им пришлось вспомнить, каково это – жить без воды.