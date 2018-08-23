На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка

На месте заброшенной стройки, которая находится на улице Ясной неподалеку от магазина, называемого в народе «Стекляшкой», начались глобальные изменения.

С помощью трактора и автокрана ведется демонтаж бетонных блоков и уборка земляной насыпи. По имеющейся информации, в этом месте планируется строительство автомойки. На данном этапе идет подготовка стройплощадки, а именно полная ликвидация имеющегося основания.

Стоит отметить, что участок стоял в крайне запущенном виде не одно десятилетие. В советские времена здесь, наряду с продуктовым и овощным магазинами, предполагалось построить еще один объект - по всей видимости, также относящийся к торговой отрасли. Работы остановились, когда уже был готов металлический каркас. В 90-х стройка заглохла, затем каркас разобрали, оставив только фундамент. Заброшенный участок стал пристанищем лиц без определенного места жительства и местом несанкционированного сбора строительного и прочего мусора, который периодически убирали работники КАТП.

Тот факт, что у участка появился новый хозяин, а вместо свалки здесь будет построен объект сферы обслуживания, не может не радовать.