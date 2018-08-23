Вместо аппаратных – встречи с журналистами

— 23 августа 2018 —

Вадим Лях прокомментировал появившуюся недавно информацию о предстоящем увольнении и. о. гендиректора КП «Славгорводоканал». Оказалось, что это действительно так - назначенный на должность руководителя в ноябре 2016 года луганчанин Андрей Кийко (на фото) решил уйти по собственному желанию. Перед этим он отправился в отпуск.

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