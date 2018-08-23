|23 августа 2018
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Городской голова Вадим Лях решил отменить не только вторничные аппаратные совещания, но и пришедшие им на смену встречи с руководителями структурных подразделений исполкома и коммунальных предприятий.
Мэр объяснил это участившимися провокациями активистов, которые делали невозможным нормальное обсуждение рабочих вопросов.
Отныне с целью освещения вопросов жизнедеятельности города мэр будет проводить еженедельные информационные встречи с представителями СМИ и отвечать на вопросы журналистов лично, вместо подчиненных. Первая такая встреча в формате «вопрос-ответ» состоялась 21 августа.
23 августа 2018
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
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• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
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• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
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— 23 августа 2018 —
Возле дома №4 на улице Свободы 21 августа начался капитальный ремонт ограждающей стенки придомовой клумбы.
— 23 августа 2018 —
На прошлой неделе вдоль улицы Центральной, в районе площади, силами КП «Водопонижение» проводилась уборка земли с придорожного газона, где растут каштаны.
— 23 августа 2018 —
Также мэр прояснил ситуацию с управляющей делами исполкома Еленой Огарковой (на фото), которой хотел объявить выговор, но передумал.
— 23 августа 2018 —
Вадим Лях прокомментировал появившуюся недавно информацию о предстоящем увольнении и. о. гендиректора КП «Славгорводоканал». Оказалось, что это действительно так - назначенный на должность руководителя в ноябре 2016 года луганчанин Андрей Кийко (на фото) решил уйти по собственному желанию. Перед этим он отправился в отпуск.
Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Комментарии к статье «Вместо аппаратных – встречи с журналистами»
Городской голова Вадим Лях решил отменить не только вторничные аппаратные совещания, но и пришедшие им на смену встречи с руководителями структурных подразделений исполкома и коммунальных предприятий.