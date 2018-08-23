В «Славгорводоканале» грядет смена руководства

|23 августа 2018
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Вадим Лях прокомментировал появившуюся недавно информацию о предстоящем увольнении и. о. гендиректора КП «Славгорводоканал». Оказалось, что это действительно так - назначенный на должность руководителя в ноябре 2016 года луганчанин Андрей Кийко (на фото) решил уйти по собственному желанию. Перед этим он отправился в отпуск.
Впрочем, место и. о. гендиректора пустовать не будет – кандидатура нового руководителя уже имеется. Им станет бывший глава полтавского водоканала, который, по словам мэра, имеет весьма успешный опыт в борьбе с потерями воды. Этот момент, как известно, является болевой точкой «Славгорводоканала», и Вадим Лях надеется, что новому руководителю удастся достичь ощутимого прогресса в решении проблемы.
Особенно распространяться о кадровых переменах мэр не стал, пообещав более детально пообщаться на эту тему в другой раз.
При этом он подчеркнул, что никакого конфликта в отношениях с директором водоканала не возникло. Напротив, по мнению Вадима Ляха, благодаря проведенным реформам, Андрей Кийко стал наиболее успешным главой предприятия. Однако, по его словам, по достижении определенных результатов молодой руководитель перестал видеть дальнейшие «точки роста» и возможности для реализации своих амбиций. Еще одной причиной ухода стали стрессовые ситуации, которые директору из-за непрестанных проблем на предприятии приходится испытывать едва ли не ежедневно.
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• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
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• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Комментарии к статье «В «Славгорводоканале» грядет смена руководства»
Вадим Лях прокомментировал появившуюся недавно информацию о предстоящем увольнении и. о. гендиректора КП «Славгорводоканал». Оказалось, что это действительно так - назначенный на должность руководителя в ноябре 2016 года луганчанин Андрей Кийко (на фото) решил уйти по собственному желанию. Перед этим он отправился в отпуск.