Куда ушла управделами исполкома

Также мэр прояснил ситуацию с управляющей делами исполкома Еленой Огарковой (на фото), которой хотел объявить выговор, но передумал.

Проект решения о дисциплинарном взыскании, ставший объектом критики на заседаниях депутатских комиссий, на пленарное заседание 20 августа вынесен не был – из повестки дня его вычеркнули.

Вадим Лях сообщил, что ситуация разрешилась компромиссом, а именно – уходом Елены Огарковой в декретный отпуск (по всей видимости, речь идет об отпуске по уходу за ребенком до 6 лет - прим. ред.). Как будут развиваться события по его окончании – покажет время.