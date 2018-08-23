На Центральной улице убрали землю с клумб

На прошлой неделе вдоль улицы Центральной, в районе площади, силами КП «Водопонижение» проводилась уборка земли с придорожного газона, где растут каштаны.

Как выяснилось, местные власти продолжают практику, которая впервые была внедрена пять лет назад: с зеленых зон срезают насыпи, которые образовались в процессе уборки околобордюрной грязи. Чтобы землю не сметать каждый раз после того, как ее смоет дождем на асфальт (этот процесс градоначальник охарактеризовал как «мартышкин труд»), проблему решают радикально.

В дальнейшем срезанный и аккумулированный грунт будет использоваться для разбивки новых газонов.