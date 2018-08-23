На улице Свободы начали ремонтировать парапеты

Работы стартовали на следующий день после того, как очередная сессия Славянского горсовета выделила на ремонт парапетов на этом участке улицы 199 тысяч гривен.

На предварительном этапе рабочие с помощью лома сбивают старую облицовку, оставляя только бетонный каркас. После этого его обложат декоративным облицовочным кирпичом.

Пока работы ведутся только на одном участке. Затем, по всей видимости, их фронт переместится на противоположную сторону улицы, где угол одного из парапетов развалился полностью.