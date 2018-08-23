|23 августа 2018
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Возле дома №4 на улице Свободы 21 августа начался капитальный ремонт ограждающей стенки придомовой клумбы.
Работы стартовали на следующий день после того, как очередная сессия Славянского горсовета выделила на ремонт парапетов на этом участке улицы 199 тысяч гривен.
На предварительном этапе рабочие с помощью лома сбивают старую облицовку, оставляя только бетонный каркас. После этого его обложат декоративным облицовочным кирпичом.
Пока работы ведутся только на одном участке. Затем, по всей видимости, их фронт переместится на противоположную сторону улицы, где угол одного из парапетов развалился полностью.
23 августа 2018
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23 августа 2018
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Возле дома №4 на улице Свободы 21 августа начался капитальный ремонт ограждающей стенки придомовой клумбы.