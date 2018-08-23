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Буйство аллергена

Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью

Антон Скворцов
23 августа 2018 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городской совет направил очередное обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос с восстановлением частных жилых домов, которые были разрушены в ходе боевых действий 2014 года. 

В документе обращается внимание на то, что, начиная с 2014 года, местные власти провели большую работу по восстановлению многоквартирных домов. Однако профинансировать восстановление частного жилья городской бюджет не может. В связи с этим горсовет обратился к верховным органам власти с просьбой разработать целевую государственную программу, в рамках которой возможно было бы решить жилищный вопрос людей, оставшихся без собственной крыши над головой. Подобные обращения депутаты принимали и прежде, однако проблема до сих пор не решена. 

Толчком к очередному призыву, очевидно, стал недавний визит на аппаратное совещание жителей поселка Семеновка и микрорайона Химик, которые поинтересовались, когда же, наконец, они получат обратно свои дома, которых лишились четыре года назад. 

Добавим, что городской голова Вадим Лях намерен увеличить размер компенсаций данной категории граждан с 1 тысячи до 10 тысяч гривен в год.

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Комментарии к статье «Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью »

Городской совет направил очередное обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос с восстановлением частных жилых домов, которые были разрушены в ходе боевых действий 2014 года. 

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