Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью

Городской совет направил очередное обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос с восстановлением частных жилых домов, которые были разрушены в ходе боевых действий 2014 года.

В документе обращается внимание на то, что, начиная с 2014 года, местные власти провели большую работу по восстановлению многоквартирных домов. Однако профинансировать восстановление частного жилья городской бюджет не может. В связи с этим горсовет обратился к верховным органам власти с просьбой разработать целевую государственную программу, в рамках которой возможно было бы решить жилищный вопрос людей, оставшихся без собственной крыши над головой. Подобные обращения депутаты принимали и прежде, однако проблема до сих пор не решена.

Толчком к очередному призыву, очевидно, стал недавний визит на аппаратное совещание жителей поселка Семеновка и микрорайона Химик, которые поинтересовались, когда же, наконец, они получат обратно свои дома, которых лишились четыре года назад.

Добавим, что городской голова Вадим Лях намерен увеличить размер компенсаций данной категории граждан с 1 тысячи до 10 тысяч гривен в год.