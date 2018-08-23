Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди

В ближайшее время на перекрестке улиц Вольной и Батюка должно начаться переоборудование светофорного объекта – демонтаж неработающих устройств и установка новых.

Светодиодное оборудование, которое уже полгода лежит на складе, наконец-то дождалось своего часа: на его монтаж депутаты решили выделить из местного бюджета 150 тысяч гривен. Величина суммы объясняется тем, что объект придется оборудовать фактически заново, включая замену покосившихся стоек и прокладку неисправных кабелей.

Кроме того, в будущем светофорные объекты должны появиться на трех перекрестках, где их раньше не было. Первый – пересечение улиц Университетской и Васильевской в центре города, где, несмотря на простоту организации движения, нередко происходят ДТП. Второй – перекресток Лозановича и Ярослава Мудрого, где обзор затруднен из-за забора на повороте. И, наконец, третий участок – перекресток улиц Современной и Донской в микрорайоне Химик, где вопрос установки светофорного объекта крайне остро стал в конце минувшего года из-за смертельного ДТП.