Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди

|23 августа 2018
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В ближайшее время на перекрестке улиц Вольной и Батюка должно начаться переоборудование светофорного объекта – демонтаж неработающих устройств и установка новых.
Светодиодное оборудование, которое уже полгода лежит на складе, наконец-то дождалось своего часа: на его монтаж депутаты решили выделить из местного бюджета 150 тысяч гривен. Величина суммы объясняется тем, что объект придется оборудовать фактически заново, включая замену покосившихся стоек и прокладку неисправных кабелей.
Кроме того, в будущем светофорные объекты должны появиться на трех перекрестках, где их раньше не было. Первый – пересечение улиц Университетской и Васильевской в центре города, где, несмотря на простоту организации движения, нередко происходят ДТП. Второй – перекресток Лозановича и Ярослава Мудрого, где обзор затруднен из-за забора на повороте. И, наконец, третий участок – перекресток улиц Современной и Донской в микрорайоне Химик, где вопрос установки светофорного объекта крайне остро стал в конце минувшего года из-за смертельного ДТП.
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• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
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• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
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Комментарии к статье «Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди »
В ближайшее время на перекрестке улиц Вольной и Батюка должно начаться переоборудование светофорного объекта – демонтаж неработающих устройств и установка новых.