На улице Шевченко поставят часы

Их установят на площадке в районе пересечения с улицей Банковской. Здесь уже проложен и выведен наружу электрический кабель.

На покупку малой архитектурной формы сессия городского совета решила потратить 70 тысяч гривен. Часы будут стилизованы под старину, с круглым двусторонним стрелочным циферблатом и надписью «Славянск» наверху. Их заказали у отечественной фирмы, которая занимается изготовлением подобных конструкций. Ожидается, что изделие будет готово примерно через месяц.

Вокруг часов будут установлены скамейки. После этого, по задумке властей, в этом месте жители и гости города станут назначать свидания и встречи.