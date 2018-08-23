Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново

|23 августа 2018
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В Славянске начались работы по восстановлению главного корпуса областной клинической психиатрической больницы, расположенной в мкр-не Семеновка. Здание было полностью разрушено во время боевых действий 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил губернатор Донецкой области Александр Куць.
По его словам, работы продлятся до декабря 2019 года. Здание будет отстроено заново.
«Уже завершили демонтаж, вывезли мусор, сейчас строители роют котлован для фундамента будущего четырехэтажного здания», - пишет руководитель ДонОВГА.
Как выяснилось, в нынешнем году на работы потратят 37,7 млн. грн. 26,4 млн выделит Государственный фонд регионального развития. Остальное (11,3 млн) – областной бюджет. В 2019-м объем капитальных вложений существенно возрастет и составит 148 млн гривен.
Отметим, что в Славянске звучали предложения не восстанавливать больницу на Семеновке. А, по примеру польского Освенцима, оставить ее в качестве мемориала для привлечения туристов.
Областная психиатрическая больница Славянска была основана в 1958 году. Она располагается на территории в 11,5 га. До начала боевых действий в больнице работали 6 лечебных и 4 хозяйственных корпуса. В 2014 году два корпуса были полностью разрушены, еще 4 сильно повреждены. На сегодняшний день при поддержке международных организаций удалось восстановить психотуберкулезное и детское отделения.
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• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
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Комментарии к статье «Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново»
В Славянске начались работы по восстановлению главного корпуса областной клинической психиатрической больницы, расположенной в мкр-не Семеновка. Здание было полностью разрушено во время боевых действий 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил губернатор Донецкой области Александр Куць.