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Фотофакт

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Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново

Светлана Вьюниченко
23 августа 2018 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске начались работы по восстановлению главного корпуса областной клинической психиатрической больницы, расположенной в мкр-не Семеновка. Здание было полностью разрушено во время боевых действий 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил губернатор Донецкой области Александр Куць.

По его словам, работы продлятся до декабря 2019 года. Здание будет отстроено заново. 

«Уже завершили демонтаж, вывезли мусор, сейчас строители роют котлован для фундамента будущего четырехэтажного здания», - пишет руководитель ДонОВГА.

Как выяснилось, в нынешнем году на работы потратят 37,7 млн. грн. 26,4 млн выделит Государственный фонд регионального развития. Остальное (11,3 млн) – областной бюджет. В 2019-м объем капитальных вложений существенно возрастет и составит 148 млн гривен. 

Отметим, что в Славянске звучали предложения не восстанавливать больницу на Семеновке. А, по примеру польского Освенцима, оставить ее в качестве мемориала для привлечения туристов.

Наша справка

Областная психиатрическая больница Славянска была основана в 1958 году. Она располагается на территории в 11,5 га. До начала боевых действий в больнице работали 6 лечебных и 4 хозяйственных корпуса. В 2014 году два корпуса были полностью разрушены, еще 4 сильно повреждены. На сегодняшний день при поддержке международных организаций удалось восстановить психотуберкулезное и детское отделения.

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Комментарии к статье «Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново»

В Славянске начались работы по восстановлению главного корпуса областной клинической психиатрической больницы, расположенной в мкр-не Семеновка. Здание было полностью разрушено во время боевых действий 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил губернатор Донецкой области Александр Куць.

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