Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА

Кадровые вопросы

В соответствии с распоряжением главы Славянской РГА Евгения Данилюка, с 17 июля текущего года на должность заместителя председателя районной администрации назначен Дмитрий Сиваш (на фото слева), ранее занимавший пост заместителя городского головы Славянска. В связи с этим потребовалось изменить персональный состав коллегии. Областным распоряжением от 6 августа в нее зачислили нового зампредседателя РГА и начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Славянской райгосадминистрации Алексея Драгана.

Отметим, что представление Дмитрия Сиваша депутатскому корпусу района состоялось на пленарном заседании сессии, проходившей на следующий день, 22 августа. На просьбу депутатов рассказать о себе, Сиваш сообщил, что работал сначала в структуре МВД, позже – заммэра Славянска. На уточняющий вопрос – какую сферу он курировал в этом качестве, новый работник райгосадминистрации ответил, что «занимался всем подряд, особенно после войны».

Итоги полугодия

Большую часть заседания коллегии заняли доклады о результатах выполнения программы социально-экономического развития Славянщины и районного бюджета за 1-е полугодие. По первому пункту выступал начальник управления экономики Александр Авдиянц. Он рассказал, что из 308 запланированных на год мероприятий выполнено 171. Затраты на это составили 153,4 млн грн, из которых из местного бюджета потрачено 8,8 млн. Полученный эффект – улучшение показателей практически по всем направлениям социально экономической сферы Славянского района.

Ростом на фоне прошлого года отмечается и наполнение районного бюджета. Об этом доложила начальник финуправления РГА Ирина Петрова. Среди аутсайдеров данного процесса она назвала Дмитриевский, Крестыщенский, Маяцкий, Долинский и Мирненский сельские, а также Былбасовский поселковый советы.