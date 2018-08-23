Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА

|23 августа 2018
|Просмотров: 76
|
Заседание коллегии Славянского района 21 августа началось с объявления о кадровых изменениях.
В соответствии с распоряжением главы Славянской РГА Евгения Данилюка, с 17 июля текущего года на должность заместителя председателя районной администрации назначен Дмитрий Сиваш (на фото слева), ранее занимавший пост заместителя городского головы Славянска. В связи с этим потребовалось изменить персональный состав коллегии. Областным распоряжением от 6 августа в нее зачислили нового зампредседателя РГА и начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Славянской райгосадминистрации Алексея Драгана.
Отметим, что представление Дмитрия Сиваша депутатскому корпусу района состоялось на пленарном заседании сессии, проходившей на следующий день, 22 августа. На просьбу депутатов рассказать о себе, Сиваш сообщил, что работал сначала в структуре МВД, позже – заммэра Славянска. На уточняющий вопрос – какую сферу он курировал в этом качестве, новый работник райгосадминистрации ответил, что «занимался всем подряд, особенно после войны».
Большую часть заседания коллегии заняли доклады о результатах выполнения программы социально-экономического развития Славянщины и районного бюджета за 1-е полугодие. По первому пункту выступал начальник управления экономики Александр Авдиянц. Он рассказал, что из 308 запланированных на год мероприятий выполнено 171. Затраты на это составили 153,4 млн грн, из которых из местного бюджета потрачено 8,8 млн. Полученный эффект – улучшение показателей практически по всем направлениям социально экономической сферы Славянского района.
Ростом на фоне прошлого года отмечается и наполнение районного бюджета. Об этом доложила начальник финуправления РГА Ирина Петрова. Среди аутсайдеров данного процесса она назвала Дмитриевский, Крестыщенский, Маяцкий, Долинский и Мирненский сельские, а также Былбасовский поселковый советы.
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
— 23 августа 2018 —
В Славянске начались работы по восстановлению главного корпуса областной клинической психиатрической больницы, расположенной в мкр-не Семеновка. Здание было полностью разрушено во время боевых действий 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил губернатор Донецкой области Александр Куць.
— 23 августа 2018 —
На капитально отремонтированном участке улицы Шевченко появится местная достопримечательность – часы на столбе.
— 23 августа 2018 —
Фасад дома №4 на улице Шевченко, который известен также как дом купца Александрова и является памятником архитектуры местного значения, будет покрашен. На эти работы сессия горсовета выделила из местного бюджета 190 тысяч гривен.
— 23 августа 2018 —
В ближайшее время на перекрестке улиц Вольной и Батюка должно начаться переоборудование светофорного объекта – демонтаж неработающих устройств и установка новых.
Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА»
Заседание коллегии Славянского района 21 августа началось с объявления о кадровых изменениях.