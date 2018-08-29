Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие

Новость о том, что санаторную базу «Укрпрофздравницы» покидают расквартированные там военные, в местном информационном пространстве появилась еще неделю назад.

27 августа этот факт получил подтверждение на официальном уровне.В этот день состоялось торжественное открытие одного из 6-ти оставленных военными корпусов санатория «Донбасс». На мероприятии было много гостей: мэр Славянска, представители командования ООС, дирекции «Укрпрофздарвницы» и областной организации инвалидов, депутаты разных уровней. Выступая, все делали акцент на том, что это событие – первый шаг в восстановлении здравницы Славкурорта и расширении его лечебно-реабилитационного потенциала.

Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях, переговоры с Министерством обороны и другими причастными к теме ведомствами начались еще год назад, и теперь эта работа, наконец, принесла видимый результат. За счет освободившихся мест санатории смогут принимать больше отдыхающих. Этот процесс, по мнению мэра, необратим.

Отметим, что работу начало 3-е отделение санатория «Донбасс». По словам заместителя директора здравницы по медицинской части Валентины Хорешко, на отремонтированный корпус уже есть заявки, и скоро коммерческий отдел выставит на продажу дополнительные путевки. Кроме того, освободившаяся площадь позволит расширить количество лечебных кабинетов. В частности, есть планы открыть новую соляную комнату. Помимо оздоровления гражданских пациентов, «Укрпрофздравница» будет оказывать лечебные и реабилитационные услуги военнослужащим. Остальные 5 освободившихся корпусов санатория будут запущены в работу после косметического ремонта.

Правильность решения о выводе из санаториев военного подразделения подтвердил и заместитель командующего ООС Александр Голоднюк. В своем выступлении он сказал, что восстановление инфраструктуры Донецкой области – неотъемлемая часть мирного процесса. Возобновление работы санаториев он причислил к этой категории событий. Офицер поблагодарил всех, кто участвовал в переговорах о выезде военнослужащих из санаторных корпусов и помогал в поиске нового пункта дислокации.

Грандиозные перспективы видит в Славкурорте и городское руководство. Напомним, что для развития этого потенциала в Славянске создано профильное коммунальное предприятие. Как стало известно, «Укрпрофздравница» продолжает процедуру передачи в городскую коммунальную собственность двух объектов: грязе- и водолечебницы. Их планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием. По предварительной оценке, объем затрат на полное восстановление Славянского курорта составит 100 млн грн. Эти средства планируется изыскивать по всем возможным направлениям – за счет бюджета и путем привлечения инвестиций.