Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие

|29 августа 2018
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Новость о том, что санаторную базу «Укрпрофздравницы» покидают расквартированные там военные, в местном информационном пространстве появилась еще неделю назад.
27 августа этот факт получил подтверждение на официальном уровне.В этот день состоялось торжественное открытие одного из 6-ти оставленных военными корпусов санатория «Донбасс». На мероприятии было много гостей: мэр Славянска, представители командования ООС, дирекции «Укрпрофздарвницы» и областной организации инвалидов, депутаты разных уровней. Выступая, все делали акцент на том, что это событие – первый шаг в восстановлении здравницы Славкурорта и расширении его лечебно-реабилитационного потенциала.
Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях, переговоры с Министерством обороны и другими причастными к теме ведомствами начались еще год назад, и теперь эта работа, наконец, принесла видимый результат. За счет освободившихся мест санатории смогут принимать больше отдыхающих. Этот процесс, по мнению мэра, необратим.
Отметим, что работу начало 3-е отделение санатория «Донбасс». По словам заместителя директора здравницы по медицинской части Валентины Хорешко, на отремонтированный корпус уже есть заявки, и скоро коммерческий отдел выставит на продажу дополнительные путевки. Кроме того, освободившаяся площадь позволит расширить количество лечебных кабинетов. В частности, есть планы открыть новую соляную комнату. Помимо оздоровления гражданских пациентов, «Укрпрофздравница» будет оказывать лечебные и реабилитационные услуги военнослужащим. Остальные 5 освободившихся корпусов санатория будут запущены в работу после косметического ремонта.
Правильность решения о выводе из санаториев военного подразделения подтвердил и заместитель командующего ООС Александр Голоднюк. В своем выступлении он сказал, что восстановление инфраструктуры Донецкой области – неотъемлемая часть мирного процесса. Возобновление работы санаториев он причислил к этой категории событий. Офицер поблагодарил всех, кто участвовал в переговорах о выезде военнослужащих из санаторных корпусов и помогал в поиске нового пункта дислокации.
Грандиозные перспективы видит в Славкурорте и городское руководство. Напомним, что для развития этого потенциала в Славянске создано профильное коммунальное предприятие. Как стало известно, «Укрпрофздравница» продолжает процедуру передачи в городскую коммунальную собственность двух объектов: грязе- и водолечебницы. Их планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием. По предварительной оценке, объем затрат на полное восстановление Славянского курорта составит 100 млн грн. Эти средства планируется изыскивать по всем возможным направлениям – за счет бюджета и путем привлечения инвестиций.
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• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
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• Водоснабжение Артема стало налаживаться
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• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
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23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
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• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
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Комментарии к статье «Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие»
Новость о том, что санаторную базу «Укрпрофздравницы» покидают расквартированные там военные, в местном информационном пространстве появилась еще неделю назад.