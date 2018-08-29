Водоснабжение Артема стало налаживаться

Ситуация с водоснабжением микрорайона Артема несколько улучшилась: впервые за последние месяцы вода в кране появилась днем.

Произошло это во вторник, 28 августа. Хотя, согласно обещаниям городского головы, переход с 6-часового на 18-часовый график должен был состояться еще на прошлой неделе.

В чем была причина задержки, корреспонденты поинтересовались у Вадима Ляха на встрече, которая состоялась утром того же 28 августа. Связавшись с руководством водоканала, градоначальник выяснил, что возобновить полноценное водоснабжение не удавалось из-за несвоевременного пополнения запасов хлора на фильтровальной станции. Ожидалось, что первая партия реагента поступит в четверг, 23 августа, однако пришла она только спустя два дня – в субботу.

Впрочем, кажется, с субботы до вторника времени было более чем достаточно, чтобы вывести фильтровальную на прежний объем. Возможно, стимулом сделать это как раз и послужил звонок городского головы.

Теперь у жителей многотысячного района наконец-то появилась надежда, что ситуация стабилизируется, и воду не придется «ловить» рано утром и по вечерам, которые предпочтительнее посвящать отдыху, а не бытовой суете.