На улице Шевченко запретили останавливаться

На четной стороне участка улицы Шевченко, который находится между ул. Банковской и Университетской, появились знаки «Остановка запрещена». Теперь ставить там машину можно только на противоположной стороне.

Таким образом местные власти решили несколько «разгрузить» обычно заставленный автомобилями отрезок проезжей части.

Вадим Лях рассказал, что в перспективе движение на этом участке улицы в выходные дни планируется перекрывать вообще и превращать его в прогулочную зону и место проведения различных культмассовых мероприятий.

Еще один новый знак – «Пешеходный переход» - появился на перекрестке улиц Донской и Современной, где в перспективе планируется установка светофора. Знак будет оборудован светодиодной подсветкой, чтобы улучшить его видимость в темное время суток.

Кроме того, городской голова рассказал, что в этом году власти намерены оборудовать несколько пешеходных переходов в районе школ специальной разметкой из пластика, которая в темное время суток также будет подсвечиваться. «Семь таких пешеходных переходов попытаемся в этом году нанести. Посмотрим, как они будут служить, «доживут» ли до весны и есть ли смысл таких вложений в дальнейшем», - рассказал Вадим Лях, добавив, что подобные устройства фирма-изготовитель сопровождает 3-летней гарантией.