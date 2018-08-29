 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Праздник в фотографиях

На улице Шевченко запретили останавливаться

Антон Скворцов
29 августа 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На четной стороне участка улицы Шевченко, который находится между ул. Банковской и Университетской, появились знаки «Остановка запрещена». Теперь ставить там машину можно только на противоположной стороне.

Таким образом местные власти решили несколько «разгрузить» обычно заставленный автомобилями отрезок проезжей части. 

Вадим Лях рассказал, что в перспективе движение на этом участке улицы в выходные дни планируется перекрывать вообще и превращать его в прогулочную зону и место проведения различных культмассовых мероприятий. 

Еще один новый знак – «Пешеходный переход» - появился на перекрестке улиц Донской и Современной, где в перспективе планируется установка светофора. Знак будет оборудован светодиодной подсветкой, чтобы улучшить его видимость в темное время суток. 

Кроме того, городской голова рассказал, что в этом году власти намерены оборудовать несколько пешеходных переходов в районе школ специальной разметкой из пластика, которая в темное время суток также будет подсвечиваться. «Семь таких пешеходных переходов попытаемся в этом году нанести. Посмотрим, как они будут служить, «доживут» ли до весны и есть ли смысл таких вложений в дальнейшем», - рассказал Вадим Лях, добавив, что подобные устройства фирма-изготовитель сопровождает 3-летней гарантией.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 августа 2018

В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым

На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Праздник в фотографиях

Женский рекорд Украины на US Open

На улице Героев Труда будет велодорожка

На Дне города выступит «Скрябин»

Андрей Лунин перешел в «Леганес»

На улице Шевченко запретили останавливаться

Водоснабжение Артема стало налаживаться

Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко

Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»

Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно

Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие

28 августа 2018

Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги

Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей

23 августа 2018

Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА

Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново

Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»

Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой

На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки

Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей

Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка

Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua

Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд

Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа

Жителю Славянского района поездом отрезало ногу

На улице Шевченко поставят часы

Дом Александрова покрасят

Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди

Также в разделе

В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

— 29 августа 2018 —

В Славянске стартовал поиск генподрядчика, который займется реконструкцией здания на улице Васильевской, 11, где планируется разместить «Прозрачный офис». Конкурс проводится под эгидой управления соцзащиты, объявление о чем размещено на сайте Славянского горсовета.

Читать далее ⇒

На улице Героев Труда будет велодорожка

— 29 августа 2018 —

В Славянске продолжается капитальный ремонт дорог. На днях стартовали работы на улице Ярмарочной и Героев Труда.

Читать далее ⇒

Водоснабжение Артема стало налаживаться

— 29 августа 2018 —

Ситуация с водоснабжением микрорайона Артема несколько улучшилась: впервые за последние месяцы вода в кране появилась днем.

Читать далее ⇒

Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно

— 29 августа 2018 —


Как продвигается реконструкция в медучреждениях Славянска? Увидеть это собственными глазами журналисты смогли 22 августа. В этот день мэр города Вадим Лях совершил рабочую поездку по лечебным заведениям, в которых ведутся ремонтные работы.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На улице Шевченко запретили останавливаться»

На четной стороне участка улицы Шевченко, который находится между ул. Банковской и Университетской, появились знаки «Остановка запрещена». Теперь ставить там машину можно только на противоположной стороне.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым

На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым

На Дне города выступит «Скрябин»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой

На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки

Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

В Славянском районе закончена уборочная кампания

Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Взяли на горячем

Игры в ящик

Застойные явления

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Женский рекорд Украины на US Open

Андрей Лунин перешел в «Леганес»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 августа 2018

В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым

На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Праздник в фотографиях

Женский рекорд Украины на US Open

На улице Героев Труда будет велодорожка

На Дне города выступит «Скрябин»

Андрей Лунин перешел в «Леганес»

На улице Шевченко запретили останавливаться

Водоснабжение Артема стало налаживаться

Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко

Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»

Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно

Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие

28 августа 2018

Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги

Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей

23 августа 2018

Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА

Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново

Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»

Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой

На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки

Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей

Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка

Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua

Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд

Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа

Жителю Славянского района поездом отрезало ногу

На улице Шевченко поставят часы

Дом Александрова покрасят

Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top