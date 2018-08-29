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Фотофакт

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На улице Героев Труда будет велодорожка

Антон Скворцов
29 августа 2018 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске продолжается капитальный ремонт дорог. На днях стартовали работы на улице Ярмарочной и Героев Труда.

Городской голова Вадим Лях сообщил, что на улице Героев Труда планируется предусмотреть велосипедную дорожку, которая будет представлять собой полосу метровой ширины, отделенную от остальной проезжей части сплошной белой линией. 

Такая же полоса будет сделана на проезжей части улицы Сользаводской, а тротуар вдоль озера Вейсового (на фото) отремонтируют. Таким образом, велосипедистам будут созданы условия для беспрепятственного проезда от въезда в город до его центра.

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Комментарии к статье «На улице Героев Труда будет велодорожка»

В Славянске продолжается капитальный ремонт дорог. На днях стартовали работы на улице Ярмарочной и Героев Труда.

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