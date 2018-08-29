На улице Героев Труда будет велодорожка

|29 августа 2018
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В Славянске продолжается капитальный ремонт дорог. На днях стартовали работы на улице Ярмарочной и Героев Труда.
Городской голова Вадим Лях сообщил, что на улице Героев Труда планируется предусмотреть велосипедную дорожку, которая будет представлять собой полосу метровой ширины, отделенную от остальной проезжей части сплошной белой линией.
Такая же полоса будет сделана на проезжей части улицы Сользаводской, а тротуар вдоль озера Вейсового (на фото) отремонтируют. Таким образом, велосипедистам будут созданы условия для беспрепятственного проезда от въезда в город до его центра.
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В Славянске продолжается капитальный ремонт дорог. На днях стартовали работы на улице Ярмарочной и Героев Труда.