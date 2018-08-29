В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

В Славянске стартовал поиск генподрядчика, который займется реконструкцией здания на улице Васильевской, 11, где планируется разместить «Прозрачный офис». Конкурс проводится под эгидой управления соцзащиты, объявление о чем размещено на сайте Славянского горсовета.

Все документы, необходимые для начала работ, уже готовы, рассказала начальник УСЗН Елена Алехина. Они направлены на утверждение в Министерство социальной политики, которое и будет финансировать ремонт объекта. Объем предстоящих работ оценивается почти в 13 млн гривен. При этом сумма не включает приобретение техники и мебели – ожидается, что эту статью расходов Минсоцполитки профинансирует отдельно.

«С министерством мы постоянно на связи. Обещают, что в сентябре наш проект будет рассмотрен. Думаю, что вопрос решится положительно», - говорит Елена Алехина.

Реконструкцию планируется начать в этом году, а завершить в следующем.

Напомним, что здание на Васильевской, 11, было приобретено Славянским горсоветом у предприятия «Бетонмаш» за 3,9 миллиона гривен. Раньше там находилась телекомпания ИРТК «ТОР».