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Фотофакт

Праздник в фотографиях

В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

Антон Скворцов
29 августа 2018 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Реконструкцию здания будет финансировать Минсоцполитики.

В Славянске стартовал поиск генподрядчика, который займется реконструкцией здания на улице Васильевской, 11, где планируется разместить «Прозрачный офис». Конкурс проводится под эгидой управления соцзащиты, объявление о чем размещено на сайте Славянского горсовета.

Все документы, необходимые для начала работ, уже готовы, рассказала начальник УСЗН Елена Алехина. Они направлены на утверждение в Министерство социальной политики, которое и будет финансировать ремонт объекта. Объем предстоящих работ оценивается почти в 13 млн гривен. При этом сумма не включает приобретение техники и мебели – ожидается, что эту статью расходов Минсоцполитки профинансирует отдельно. 

«С министерством мы постоянно на связи. Обещают, что в сентябре наш проект будет рассмотрен. Думаю, что вопрос решится положительно», - говорит Елена Алехина. 

Реконструкцию планируется начать в этом году, а завершить в следующем. 

Напомним, что здание на Васильевской, 11, было приобретено Славянским горсоветом у предприятия «Бетонмаш» за 3,9 миллиона гривен. Раньше там находилась телекомпания ИРТК «ТОР».

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Комментарии к статье «В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»»

В Славянске стартовал поиск генподрядчика, который займется реконструкцией здания на улице Васильевской, 11, где планируется разместить «Прозрачный офис». Конкурс проводится под эгидой управления соцзащиты, объявление о чем размещено на сайте Славянского горсовета.

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