Как обновился за лето сквер «Мечта»

Сквер может похвастать недавно появившимися объектами благоустройства и культурного досуга. К первой категории можно отнести выложенную плиткой пешеходную дорожку, которая пересекает территорию от остановки "Сквер "Мечта" до ул. Добровольского, и сиреневую аллею с полусотней саженцев, обнесенных раскрашенными мини-заборчиками. Около месяца назад на территории появилась новая площадка с антивандальным теннисным столом, а неделю назад собаководы-общественники отгородили металлической сеткой площадку для выгула собак. В дальнейшем ее планируется оборудовать полосой препятствий и другими элементами.

В планах на будущее значится как минимум 2 локации: инклюзивная детская площадка, которую обещает построить городская власть, и зона для молодежи, увлекающейся трюковым велоспортом. Строительство объекта будет выполняться за счет международных финансовых доноров. Но для реализации проекта городу придется выполнить подготовительные работы. 21 августа, посетив сквер вместе с профильными замами, мэр Славянска Вадим Лях распорядился начинать эти работы. Кроме того, активисты не оставляют надежду достроить заложенную в прошлом году Аллею семьи.

Следует отметить, что практически все инфраструктурные преобразования в сквере "Мечта" производятся за счет благотворительной помощи. Причем деньги и материалы для строительства новых объектов поступают не только от местных меценатов и волонтеров, но и из других городов. Их жители знают о мечте славянцев - восстановить сквер - и поддерживают эту инициативу по мере своих возможностей.

К сожалению, нужно сказать и о том, что часть горожан воспринимает обновление, мягко говоря, неадекватно. Начиная с 2014 года, в сквере произошло более десятка актов вандализма. Последний эпизод - попытка выдернуть из бетона и унести ограждения сиреневой аллеи.

Инициаторы реконструкции сквера реагируют на такие факты болезненно. Но понимают, что высокий уровень общественной культуры - это цель, на пути к которой обязательно будут возникать подобные явления, и продолжают верить в достижение своей мечты. Желающие поддержать проект реконструкции сквера "Мечта" деньгами, материалами, рабочими руками или свежими идеями могут связаться с Евгенией Алфимовой по телефону (050) 565-94-64 или присоединиться в социальной сети «Фейсбук» к тематической группе "Благотворительный фонд "Славянская мечта".