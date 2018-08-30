Как обновился за лето сквер «Мечта»

|30 августа 2018
|Просмотров: 20
|
Инициативная группа горожан, занимающаяся благоустройством сквера "Мечта", продолжает развивать территорию зеленой зоны. О новых объектах и планах на будущее рассказала одна из активисток Евгения Алфимова.
Сквер может похвастать недавно появившимися объектами благоустройства и культурного досуга. К первой категории можно отнести выложенную плиткой пешеходную дорожку, которая пересекает территорию от остановки "Сквер "Мечта" до ул. Добровольского, и сиреневую аллею с полусотней саженцев, обнесенных раскрашенными мини-заборчиками. Около месяца назад на территории появилась новая площадка с антивандальным теннисным столом, а неделю назад собаководы-общественники отгородили металлической сеткой площадку для выгула собак. В дальнейшем ее планируется оборудовать полосой препятствий и другими элементами.
В планах на будущее значится как минимум 2 локации: инклюзивная детская площадка, которую обещает построить городская власть, и зона для молодежи, увлекающейся трюковым велоспортом. Строительство объекта будет выполняться за счет международных финансовых доноров. Но для реализации проекта городу придется выполнить подготовительные работы. 21 августа, посетив сквер вместе с профильными замами, мэр Славянска Вадим Лях распорядился начинать эти работы. Кроме того, активисты не оставляют надежду достроить заложенную в прошлом году Аллею семьи.
Следует отметить, что практически все инфраструктурные преобразования в сквере "Мечта" производятся за счет благотворительной помощи. Причем деньги и материалы для строительства новых объектов поступают не только от местных меценатов и волонтеров, но и из других городов. Их жители знают о мечте славянцев - восстановить сквер - и поддерживают эту инициативу по мере своих возможностей.
К сожалению, нужно сказать и о том, что часть горожан воспринимает обновление, мягко говоря, неадекватно. Начиная с 2014 года, в сквере произошло более десятка актов вандализма. Последний эпизод - попытка выдернуть из бетона и унести ограждения сиреневой аллеи.
Инициаторы реконструкции сквера реагируют на такие факты болезненно. Но понимают, что высокий уровень общественной культуры - это цель, на пути к которой обязательно будут возникать подобные явления, и продолжают верить в достижение своей мечты. Желающие поддержать проект реконструкции сквера "Мечта" деньгами, материалами, рабочими руками или свежими идеями могут связаться с Евгенией Алфимовой по телефону (050) 565-94-64 или присоединиться в социальной сети «Фейсбук» к тематической группе "Благотворительный фонд "Славянская мечта".
30 августа 2018
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
— 30 августа 2018 —
Наиболее спорным вопросом минувшей сессии Славянского горсовета стал проект решения о разработке детального плана прибрежной зоны озера Лиман-1, рядом с которым находится художественный лицей.
— 29 августа 2018 —
В Славянске стартовал поиск генподрядчика, который займется реконструкцией здания на улице Васильевской, 11, где планируется разместить «Прозрачный офис». Конкурс проводится под эгидой управления соцзащиты, объявление о чем размещено на сайте Славянского горсовета.
— 29 августа 2018 —
В Славянске продолжается капитальный ремонт дорог. На днях стартовали работы на улице Ярмарочной и Героев Труда.
— 29 августа 2018 —
На четной стороне участка улицы Шевченко, который находится между ул. Банковской и Университетской, появились знаки «Остановка запрещена». Теперь ставить там машину можно только на противоположной стороне.
Приветствую, гость! Вход
30 августа 2018
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Как обновился за лето сквер «Мечта»»
Инициативная группа горожан, занимающаяся благоустройством сквера "Мечта", продолжает развивать территорию зеленой зоны. О новых объектах и планах на будущее рассказала одна из активисток Евгения Алфимова.