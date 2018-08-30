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Фотофакт

Праздник в фотографиях

Что мешает обустроить на Лимане место отдыха

Антон Скворцов
30 августа 2018 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Наиболее спорным вопросом минувшей сессии Славянского горсовета стал проект решения о разработке детального плана прибрежной зоны озера Лиман-1, рядом с которым находится художественный лицей.

Речь идет о том, чтобы создать вблизи водоема благоустроенную зону отдыха для горожан. Инициатором разработки плана выступил частный предприниматель, выразивший намерение профинансировать это мероприятие за счет собственных средств.

Однако депутат Ольга Алтунина заявила, что земельные участки должны передаваться исключительно через аукцион. При этом ни один из будущих его участников не должен быть финансово замешан в данной процедуре уже на начальном этапе, поскольку это даст ему определенное преимущество перед остальными. Представители фракции «Самопомощь» считают, что финансировать разработку документации должен городской бюджет, в противном случае принятое решение будет незаконным. 

В свою очередь, председатель постоянной комиссии по земельным вопросам Павел Придворов сообщил, что на предварительном рассмотрении проект решения был поддержан, и никаких замечаний со стороны юридического отдела исполкома не последовало. По его мнению, в том, что оплачивать разработку документации будет не местная казна, а частное лицо, ничего кроме плюсов нет.

Вообще же, как объяснила начальник юротдела Наталья Усиченко, финансирование разработки детального плана возможно за счет любых источников, не запрещенных законодательством. И этим Славянский горсовет пользовался уже не раз, давая добро на разработку детальных планов за счет сторонних источников.  

Впрочем, этот нюанс оказался не единственным. Как выяснилось, вокруг озера еще не определены границы прибрежной защитной полосы. На разработку соответствующего проекта землеустройства горсовет выделил 40 тысяч гривен. По словам начальника отдела экологии Ларисы Соловей, в настоящее время документ находится на согласовании в профильных государственных органах. До того момента, пока проект не будет утвержден горсоветом, к составлению детального плана приступать нельзя. 

Впрочем, надо полагать, это отнюдь не мешает депутатам дать добро процедуре разработки детального плана, а проектировщикам – начать ее как только такая возможность появится.  

В итоге вопрос решили снять с повестки дня очередной сессии для более предметного обсуждения.       

Городской голова Вадим Лях отметил, что вопрос о необходимости благоустройства озера Лиман-1, которое пользуется определенным спросом среди жителей близлежащих микрорайонов, поднимается уже не в первом депутатском созыве, однако неизменно встречает препоны. Местные избранники, как один, выступают за окультуривание озера, но как только доходит до конкретных шагов, начинаются «палки в колесах». Тем самым, по мнению мэра, желание вложить деньги в благоустройство у потенциальных инвесторов пропадает напрочь.

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Комментарии к статье «Что мешает обустроить на Лимане место отдыха»

Наиболее спорным вопросом минувшей сессии Славянского горсовета стал проект решения о разработке детального плана прибрежной зоны озера Лиман-1, рядом с которым находится художественный лицей.

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