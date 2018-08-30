Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования

|30 августа 2018
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На пленарном заседании 27-й сессии Славянского района, состоявшейся 22 августа, депутаты утвердили внесение изменений в районный бюджет, продолжили реорганизацию Былбасовской опорной школы и разобрались с активами газеты "Вести".
Заседание началось с отчета руководителя Славянской городской прокуратуры Владимира Шилова, который рассказал о выполненной с начала года работе.
После отчета прокурора депутаты подняли проблему экологии на территории Райгородокского поселкового совета, где асфальтобетонный завод загрязняет атмосферу. Комментируя ситуацию, Владимир Шилов сообщил, что полномочиями оценить вредность выбросов и приостановить работу предприятия прокуратура не располагает. Однако ведомство привлекло к расследованию лицензированного эколога, который сделал замеры, показавшие превышение допустимых норм.
Тему дополнил председатель Райгородокского поссовета Александр Гадяцкий. Он сообщил, что по решению областного департамента экологии вредное производство обнесут датчиками, которые будут ежечасно замерять уровень загрязнения и автоматически передавать данные в Краматорск. Проект предполагается реализовать до конца года. Предполагается, что собранная информация о нарушениях станет веским аргументом для закрытия асфальтобетонного завода.
Далее депутаты утвердили программу "Правопорядок-2018", предусматривающую выделение 85 тыс. грн на покупку квадрокоптера для Славянского горотдела полиции. По заверениям начальника подразделения Сергея Алешина, такая техника поможет успешнее бороться с незаконной вырубкой леса и другими правонарушениями в Славянском районе.
Заслушав отчеты о ходе выполнения программы социально-экономического развития и наполнения районного бюджета, сессия внесла в эти документы текущие изменения. После этого депутатский корпус перешел к вопросам коммунального имущества.
Прежде всего депутаты утвердили передачу балансовых счетов, материальных ценностей и активов Былбасовской ООШ І-ІІ уровня опорной школе, созданной на базе школы І-ІІІ уровней. Процедуру регламентирует реорганизация районной системы образования. Еще часть имущества, а именно школьные автобусы, сессия передала в коммунальную собственность Николаевской и Черкасскай ОТГ - в рамках процесса децентрализации.
Сразу несколько решений пришлось принять по имуществу бывшего коммунального предприятия, а ныне независимого юридического лица "Редакция газеты "Вести". Согласно законодательству, имущество должно бесплатно передаваться трудовому коллективу при условии, что газета будет выходить под тем же названием, с той же тематической направленностью и на том же языке.
На практике сделать это оказалось сложно. Как рассказал главный редактор "Вестей" Александр Кульбака, среди редакционного имущества оказалось достаточно много устаревшего и не используемого оборудования, что усложнило поиск эксперта-оценщика. В связи с этим газета вышла с предложением устаревшее имущество списать, а ненужное вернуть в коммунальную собственность громады Славянского района. Оба пункта депутаты поддержали единогласно, после чего проголосовали за передачу "Вестям" оставшихся после "сокращения" активов.
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29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
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• На улице Шевченко запретили останавливаться
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Комментарии к статье «Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования»
На пленарном заседании 27-й сессии Славянского района, состоявшейся 22 августа, депутаты утвердили внесение изменений в районный бюджет, продолжили реорганизацию Былбасовской опорной школы и разобрались с активами газеты "Вести".